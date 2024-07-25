Екоактивісти паралізували роботу Франкфуртського аеропорту

Члени руху "Останнє покоління" призупинили роботу найбільшого аеропорту Німеччини на наступний день після блокування аеропорту "Кельн/Бонн".

Повітряний рух у німецькому аеропорту Франкфурта-на-Майні у четвер, 25 липня, тимчасово призупинили після того, як активісти кліматичної групи "Останнє покоління" отримали доступ до території аеропорту. За словами кореспондента dpa, який перебуває на місці події, кілька протестувальників рано вранці проникли через паркан і приклеїли себе до асфальту найбільшого аеропорту Німеччини.

"Через триваючу демонстрацію в аеропорту рейси наразі призупинені", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті аеропорту.

Пасажирів попросили тимчасово не їхати в аеропорт і перевіряти статус своїх рейсів онлайн.

Як заявив представник федеральної поліції, що дислокується в аеропорту, "всі органи безпеки працюють над тим, щоб якомога швидше усунути перебої в роботі аеропорту".

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Заклик припинити використання викопного палива

Сама кліматична група у соціальній мережі X повідомила про те, що шість активістів "Останнього покоління" отримали доступ до злітно-посадкових смуг аеропорту Франкфурта, закликаючи припинити використання викопного палива до 2030 року. "Продовження видобутку і спалювання нафти, газу і вугілля є загрозою для нашого існування", - заявила група.

Акція почалася після того, як у середу активісти "Останнього покоління" приклеїли себе до асфальту в німецькому аеропорту "Кельн/Бонн", що призвело до призупинення польотів приблизно на три години.

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