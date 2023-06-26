Німеччина визнала телефонне прослуховування екоактивістів

Дозвіл на прослуховування телефонів учасників кліматичного руху "Останнє покоління" видав суд у Мюнхені. Раніше німецькі правоохоронці пов'язали екоактивістів із сотнями правопорушень.

Прокуратура Мюнхена підтвердила факт прослуховування телефонів активістів кліматичного руху "Останнє покоління". Як заявив представник прокуратури в неділю, 25 червня, дозвіл на це видав суд Мюнхена у зв'язку з підозрою слідчими радикальних екологічних активістів у створенні чи підтримці злочинної організації.

У прокуратурі підкреслили, що обґрунтованість стеження "постійно перевіряли". Прослуховували, зокрема, телефонні розмови активістів "Останнього покоління" з журналістами. Слідчі зазначили, що постанова суду не була спрямована проти представників ЗМІ, а їх "зачепили заходи у зв'язку з дзвінками на номери під наглядом", передає агентство AFP.

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung напередодні написало, що баварські слідчі протягом кількох місяців прослуховували телефонні дзвінки членів "Останнього покоління". За даними журналістів, слідчі отримали дозвіл суду також на збір інформації про місцезнаходження мобільних телефонів активістів, прослуховування голосової пошти та читання їхньої електронної пошти "в реальному часі".

Читайте також: По всій Німеччині відбулися обшуки в екоактивістів-радикалів

Активісти стурбовані, політики сумніваються

Речниця "Останнього покоління" Карла Гінріхс (Carla Hinrichs) заявила, що прослуховування приватних телефонних розмов слідчими "викликає занепокоєння". Активістка організації Імке Блудсцувейт (Imke Bludszuweit) назвала прослуховування "абсурдним і страшним". Як зазначили представники руху, їм невідомо, чи триває прослуховування. Однак вони пообіцяли "виступити з протестом на вулицях Німеччини протягом наступного тижня".

Сумніви у виправданості операції висловили й деякі впливові політики. Так, голова парламентської фракції Лівої партії Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) назвав прослуховування телефонів активістів "абсолютно недоречним". Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Ларс Кастеллуччі (Lars Castellucci) заявив виданню Der Tagesspiegel, що вся процедура "викликає запитання".

Експерт партії "Союз-90/Зелені" з питань культури та ЗМІ Ергард Ґрундль (Erhard Grundl) заявив, що "серйозним інцидентом" є навмисне прослуховування розмов журналістів.

Читайте також: "Беззмістовні" вимоги: Шольц розкритикував екоактивістів

МВС: Екоактивісти скоїли сотні правопорушень

За словами міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), від початку 2022 року екоактивісти з руху "Останнє покоління" скоїли 580 правопорушень. Протести організації "абсолютно не йдуть на користь справі захисту клімату. Навпаки, активісти серйозно шкодять визнанню проблеми", наголосила Фезер.

"Останнє покоління" відоме своїми радикальними акціями. Учасники руху блокують у Німеччині дороги та заважають роботі аеропортів, приклеюючи себе до дорожнього полотна і до злітно-посадкових смуг. Крім того, в музеях активісти обливають експонати різними рідинами.

Федеральне відомство з охорони конституції ФРН влітку 2022 року розпочало перевірку "Останнього покоління" на предмет наявності в їхній діяльності елементів екстремізму.

Читайте також: Кліматичні активісти пошкодили різдвяну ялинку в центрі Берліна