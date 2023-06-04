"Беззмістовні" вимоги: Шольц розкритикував екоактивістів

Замість змістовного діалогу й раціональних дій, екоактивісти прагнуть лише почути, що "всьому кінець", дорікає Олаф Шольц. Натомість він закликає до позитивного порядку денного в кліматичній дискусії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав вимоги кліматичних активістів із руху "Останнє покоління" "недостатніми й беззмістовними". Його слова наводить видання Die Zeit у неділю, 4 червня.

"Не приклеюватися, а братися (за справу. - Ред.)", - закликав Шольц, натякнувши на методи боротьби "Останнього покоління", учасники якого приклеюють себе до вулиць або творів мистецтва.

За словами Шольца, замість діалогу та обговорення, приміром, необхідності будувати більше вітрогенераторів, активісти хочуть лише почути, що "всьому кінець", сказав канцлер. "Це не достатньо конкретно", - наголосив він. Шольц закликав натомість до позитивного порядку денного в питаннях захисту клімату замість виступів про те, що "все буде втрачено, все буде погано".

Шольц вважає себе "канцлером з питань клімату"

Водночас Олаф Шольц знову наголосив, що вважає себе "канцлером з питань клімату". "Застій закінчився", - заявив він, вказавши, на "задані його урядом темпи для захисту клімату". За його словами, досягнення вуглецевої нейтральності до 2045 року - це "найбільше економічне завдання, яке ми коли-небудь вирішували за дуже, дуже довгий час".

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Він також наголосив, що більше не можна зволікати із питанням захисту клімату. Попередні уряди завжди ставили довгострокові цілі щодо захисту клімату, але нічого не робили в короткостроковій перспективі. Однак тепер ситуація змінилася, запевнив канцлер.

Шольц не вперше критикує "Останнє покоління"

У середині травня Шольц уже виступав із критикою акцій "Останнього покоління". "Я думаю, що це абсолютно божевільно - якимось чином приклеюватися до картини або вулиці. Я не думаю, що ця дія допоможе", - сказав Шольц, додавши, що, на його думку, такі акції не допомагають людям замислитися, а тільки дратують усіх.

Представники "Останнього покоління" у відповідь заявили, що "приголомшені" словами канцлера. "Пане Шольц, як ви смієте виступати перед дітьми, чиє майбутнє ви руйнуєте, і говорити, що вважаєте протести проти вашої деструктивної політики "повним божевіллям", - заявили в русі.

Обшуки в учасників "Останнього покоління"

Учасники руху "Останнє покоління" регулярно блокують дороги в Німеччині, зокрема автомагістралі, приклеюючи себе до дорожнього полотна. Крім того, екоактивісти обливають музейні експонати різними рідинами. У середині травня по всій Німеччині пройшли обшуки в рамках попереднього розслідування щодо кліматичних активістів.

Генпрокуратура Мюнхена розпочала попередній розгляд справ щодо семи осіб віком від 22 до 38 років, обвинувачених у створенні або підтримці злочинної організації, повідомили у відомстві.

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Екоактивістам закидають організацію кампанії зі збору коштів для фінансування "подальших злочинів". Двох учасників "Останнього покоління" підозрюють ще й у спробі вчинити у квітні 2022 року диверсію на нафтопроводі Трієст-Інгольштадт, що належить до критичної інфраструктури Баварії.