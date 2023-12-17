Lufthansa вимагає від активістів 740 тисяч євро компенсації

Активістам "Останнього покоління", які блокували злітно-посадкові смуги, спрямовані вимоги відшкодувати збитки від скасування та затримки рейсів, а також їх перенаправлення в інші аеропорти, пише Bild am Sonntag.

Німецька авіакомпанія Lufthansa вимагає від кліматичних активістів із руху "Останнє покоління" компенсації на суму 740 тисяч євро через збитки, завдані внаслідок їхніх протестних акцій у низці аеропортів Німеччини. Позивачем виступає авіаперевізник Eurowings від імені всіх дочірніх підприємств Lufthansa, пише в неділю, 17 грудня, видання Bild am Sonntag.

За даними видання, яке посилається на свої джерела, деяким відповідачам уже передані вимоги щодо оплати відшкодування у рамках позасудового розгляду. Ніхто з них наразі не сплатив необхідні суми. При цьому п'ятеро людей вже зв'язалися з авіакомпанією через своїх адвокатів.

Читайте також: "Беззмістовні" вимоги: Шольц розкритикував екоактивістів

Ідеться про блокування активістами "Останнього покоління" злітно-посадкових смуг в аеропортах Гамбурга, Дюссельдорфа і Берліна-Бранденбурга в листопаді 2022 року та липні 2023-го, що призвели до затримок, скасування та переведення в інші аеропорти значного числа рейсів.

Уряд ФРН має намір посилити покарання за блокаду аеропортів

Bild am Sonntag також зазначає, що міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) привітав вимоги авіаперевізників щодо відшкодування збитків кліматичними активістами. "Блокада аеропортів з метою завадити їхній роботі виходить далеко за межі законного протесту. Це не дрібні правопорушення. Люди наражаються на потенційні ризики, а крім того, завдають значних економічних збитків", - пояснив урядовець.

Читайте також: По всій Німеччині відбулися обшуки в екоактивістів-радикалів

За даними видання, уряд ФРН вже розробляє поправки до законодавства, які посилюють покарання за такі протести. "Ми хочемо відповідним чином змінити закон про авіаційну безпеку. Покарання мають стати жорсткішими якнайшвидше", - пояснив Віссінґ, який уже досяг домовленості з міністрами юстиції та внутрішніх справ ФРН.

Читайте також: Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів - дискусія у Європі

Акції, які проводять учасники руху "Останнє покоління", щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, спричинили серйозний суспільний резонанс через радикальні методи проведення такий страйків. Так, страйкарі-екоактивісти обливали томатним супом та іншими рідкими стравами шедеври живопису у найбільших світових музеях, вимазали фарбою Бранденбурзькі ворота та відомство федерального канцлера Німеччини, приклеювали себе до проїжджої частини на пожвавлених автострадах і на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту та порушуючи графіки рейсів літаків. Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.