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Аеропорт Берлін-Бранденбург
Аеропорт Берлін-Бранденбург (архівне фото)Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Екоактивісти паралізували роботу аеропорту в Берліні

Ліза Ламбрехт | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Екоактивісти кліматичного руху "Останнє покоління" на півтори години паралізували авіасполучення в аеропорту Берліна. Політики обурені та вимагають покарати протестувальників.

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Дві групи активістів кліматичного руху "Останнє покоління" (Letzte Generation) проникли на летовище аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) 24 листопада та приклеїли себе до злітно-посадкової смуги, паралізувавши таким чином повітряне сполучення на півтори години.

Частину рейсів скасували, ще кілька перенаправили. В результаті постраждали близько 750 пасажирів.

Декількох учасників акції затримали. Дії екоактивістів різко розкритикували політики та представники берлінської поліції.

Екоактивіст перерізає огорожу в аеропорту Берлін-Бранденбург
Екоактивіст перерізає огорожу в аеропорту Берлін-Бранденбург (скриншот відео)Фото: LETZTE GENERATION/Handout/REUTERS

У поліції заявили, що протестувальники ясно дали зрозуміти: вони готові вчиняти злочини, а демократичні рамки не мають для них значення.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) назвала блокування столичного аеропорту абсолютно неприйнятною черговою ескалацією. На її думку, подібні акції лише підривають боротьбу зі зміною клімату.

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen) назвав дії руху небезпечним втручанням у повітряне сполучення. За його словами, йдеться про серйозний злочин, який у гіршому випадку міг загрожувати людським життям, і якому немає виправдання. 

Екоактивістка на злітно-посадковій смузі Берлінського аеропорту
Екоактивістка на злітно-посадковій смузі Берлінського аеропорту (скриншот відео)Фото: LETZTE GENERATION/Handout/REUTERS

Співголова фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі Андреа Ліндгольц (Andrea Lindholz) наголосила, що аеропорти - не майданчик для політичних акцій, адже внаслідок таких дій можуть опинитися під загрозою життя людей. Вона вимагає покарань для порушників.

Тим часом лідер німецьких лівих Мартін Ширдеван (Martin Schirdewan) вважає, що дії активістів, попри їхню спірність, вказують на пасивність політиків перед кліматичною катастрофою.

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