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Енергетична криза
Екоактвісти облили картину Колода Моне
Екоактвісти облили картину Колода МонеФото: twitter.com/AufstandLastGen
КультураНімеччина

У німецькому Потсдамі екоактивісти облили картину Моне

Даниїл Сотников | Олександр Куницький
49 хв. тому

Активісти руху "Останнє покоління", намагаючись привернути увагу до проблем зміни клімату, облили картину Клода Моне із серії "Копиці сіна" у музеї Барберіні.

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Двоє активісток кліматичного руху "Останнє покоління" (Letzte Generation) облили густою жовтою рідиною картину Клода Моне у музеї Барберіні (Museum Barberini) у Потсдамі. Про це повідомляється в соцмережах руху у неділю, 23 жовтня.

Активістки атакували картину Моне із серії "Копиці сіна" пюре, про що самі повідомили. Після цього молоді люди приклеїли себе до колони та звернулися до відвідувачів музею. "Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають. Ми живемо у кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, це томатний суп чи пюре на картині", - вигукнула учасниця акції, вказуючи на подібну подію - 14 жовтня екоактивістки з групи Just Stop Oil вилили томатний суп на картину Вінсента ван Гога "Соняшники" у Національній галереї в Лондоні.

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"Вчені кажуть нам, що у 2050 році ми не зможемо прогодувати свої сім'ї. Потрібне пюре на картині, щоб ви прислухалися? Ця картина нічого не коштуватиме, якщо нам доведеться воювати за їжу", - закінчила звернення активістка.

Представник музею заявив агентству dpa, що картина була під захисним склом, і співробітники вивчають, чи завдано їй шкоди.

Активісти "Останнього покоління" добилися зустрічі з Шольцем

Наприкінці серпня 2021 року семеро активістів "Останнього покоління" оголосили голодування, вимагаючи зустрічі з кандидатами в канцлери Німеччини. Акція тривала 27 днів. Наприкінці осені 2021 року тоді ще кандидат у канцлери Олаф Шольц (Olaf Scholz) зустрівся з активістами та обговорив з ними глобальне потепління та кліматичну політику.

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Як повідомляє на сайті "Останнього покоління", їхній основний спонсор - фонд Climate Emergency Fund. Він же вважається головним спонсором активістів Just Stop Oil, що облили супом картину Ван Гога в Лондоні. Засновниця фонду Айлін Гетті - онука американського нафтового магната Жана-Пола Гетті.

Останнім місяцями кліматичні активісти по всьому світу неодноразово приклеювали себе до рам або захисного акрилового скла відомих картин. У серпні двоє активістів приклеїлися до твору Лукаса Кранаха Старшого в Берлінській картинній галереї та до всесвітньовідомої "Сікстинської мадонни" Рафаеля в Дрездені. Крім того, подібні акції відбулися у Флоренції та Лондоні.

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