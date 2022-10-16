Штайнмаєр назвав війну в Україні причиною посилення голоду

Від хронічного недоїдання у всьому світі потерпають вже 830 мільйонів людей, зазначив президент ФРН. При цьому він наголосив, що ця проблема пов'язана не тільки зі змінами клімату, а й з війною РФ проти України.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) наголосив, що нинішнє посилення проблеми голоду в світі пов'язане не тільки зі змінами клімату в окремих регіонах планети, але і з перебоями в постачанні зерна, продовольства і добрив. "Винна в цьому жорстока, агресивна війна Росії проти України", - пояснив він у своїй промові з нагоди відзначення в неділю, 16 жовтня, Всесвітнього дня продовольства.

Закликав посилити боротьбу з голодом

"Занадто в багатьох регіонах нашого світу панує голод. Протягом тривалого часу в світі знижувалося число тих, хто голодує. На жаль, біда повернулася з новою силою. Ще ніколи в світі не голодувало стільки людей, скільки зараз", - цитують інформагенції витяги з промови Штайнмаєра, що ввечері транслюватиметься по німецькому телебаченню.

За словами федерального президента, нині у всьому світі 830 мільйонів людей страждають від хронічного недоїдання - на 150 мільйонів більше, ніж лише три роки тому. "Це сумний рекорд", - констатував Штайнмаєр, зазначивши, що особливо важка ситуація склалася в регіоні Африканського Рогу, де панує" найстрашніша посуха за останні 40 років", і в Пакистані, де мільйони людей страждають від наслідків катастрофічних повеней.

На тлі цього Штайнмаєр закликав німців продовжувати робити пожертви на користь тих, хто голодує, попри стурбованість через зростання цін у своїй власній країні. "Не забуваймо особливо зараз про те, що нас згуртовує - про наше співчуття", - нагадав він.

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"РФ використовує продовольчу кризу як геополітичну зброю" - Амтсберґ

Водночас уповноважена уряду ФРН з прав людини Луїзе Амтсберґ (Luise Amtsberg) назвала немислимим той факт, що в світі зараз недоїдають майже 830 мільйонів осіб - в десять разів більше, ніж населення Німеччини. "Росія використовує продовольчу кризу як геополітичну зброю, і її напад на Україну є головною причиною гострої міжнародної продовольчої кризи", - заявила вона 16 жовтня в Берліні.

За словами Амтсберґ, той факт, що Україна, попри війну, продовжує експортувати зерно, сприяє зниженню світових цін на харчові продукти й полегшує ситуацію з голодом у багатьох регіонах. "На відміну від Путіна Україна і ми не відвертаємося в бік, коли від наслідків російської агресивної війни страждають по всьому світу найбідніші й слабкі", - зазначила вона.

Як повідомила німецька посадовиця, спільними зусиллями Франції й продовольчої організації ООН в район Африканського Рогу відправлено два суховантажі з пшеницею, пожертвуваною Україною, що дозволить забезпечувати харчуванням кілька мільйонів осіб протягом як мінімум місяця. Амтсберґ також закликала подовжити дію "зернової угоди" з вивезення зерна з України.

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