Японія інвестує 30 мільярдів доларів в Африку

Під час виступу на конференції з розвитку Африки Фуміо Кісіда пообіцяв виділити 30 мільярдів доларів країнам континенту протягом трьох років.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у суботу, 27 серпня, пообіцяв протягом трьох років виділити 30 мільярдів доларів для країн Африки. Таку заяву він зробив під час онлайн-виступу на Токійській конференції з розвитку країн континенту, яку цьогоріч приймає Туніс, повідомляє AFP.

Обіцянка Кісіди пролунала на тлі зміцнення авторитету Китаю на континенті за допомогою ініціативи "Один пояс, один шлях", пише агенція. Водночас експерти висловлюють занепокоєння з приводу довгостроковості запозичень деяких африканських країн у Пекіна.

У МЗС Японії заявили, що восьма Токійська міжнародна конференція з розвитку Африки (TICAD8) проходить на тлі "складної" міжнародної обстановки, спричиненої пандемією коронавірусу та війною РФ в Україні.

У своїй вступній промові президент Тунісу Каїс Саїд, країна якого чи не найбільше потерпає від перебою світових поставок продовольства, наголосив, що з усім своїм багатством і активами "Африка не може спостерігати, як її люди живуть у бідності".

У свою чергу Кісіда, який не зміг відвідати конференцію особисто через позитивний тест на коронавірус, пообіцяв допомогти африканським країнам подолати дефіцит зерна, спричинений війною в Україні, яка є одним з основних світових експортерів пшениці.

Кошти виділятимуть окремими траншами на розвиток різних галузей в тісній координації з Африканським банком розвитку.

У конференції цього року беруть участь близько п'яти тисяч учасників. За даними AFP, серед них - 48 представників африканських країн, зокрема, щонайменше 20 глав держав і урядів.

Вперше Токійська конференція з розвитку Африки відбулась у 1993 році. Наразі її організовують у партнерстві з ООН, Африканським Союзом і Світовим банком. За роки роботи цього формату реалізували 26 проєктів розвитку в 20 країнах Африки.

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