Екоактивістки облили супом шедевр Ван Гога за 86 млн євро

Учасниці групи Just Stop Oil вилили на картину "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні томатний суп Heinz, критикуючи нові проєкти з видобутку нафти і газу. Їх затримали.

Дві екоактивістки з групи Just Stop Oil облили томатним супом шедевр Вінсента ван Гога "Соняшники", що перебуває в експозиції Національної галереї в Лондоні. Інцидент стався пізно вранці п'ятниці, 14 жовтня. На картину, яка оцінюється більш ніж у 84 мільйони доларів США (86 мільйонів євро), вилили дві банки супу Heinz.

За словами представників музею, рама зазнала незначних пошкоджень, проте саме полотно не постраждало. Обох активісток затримали. На місці працює поліція.

У Just Stop Oil пов'язали свій вчинок із вимогами до британського уряду негайно відмовитися від усіх нових нафтогазових проєктів.

"Криза вартості життя і кліматична криза зумовлені нафтою і газом", - заявили представники групи.

Протести екоактивістів у музеях

Останніми тижнями кліматичні активісти по всьому світу неодноразово приклеювали себе до рам або захисного акрилового скла відомих картин. У серпні двоє активістів приклеїлися до твору Лукаса Кранаха Старшого в Берлінській картинній галереї та до всесвітньовідомої "Сікстинської мадонни" Рафаеля в Дрездені. Крім того, подібні акції відбулися у Флоренції та Лондоні.