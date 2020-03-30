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Вінсент Ван Гог

Вінсент Ван Гог -нідерландський художник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вінсент Ван Гог".

Нідерландський художник Вінсент Ван Гог (1853-1890) вважається одним із засновників напрямку модерн у мистецтві. Творче надбання Вінсента Ван Гога охоплює понад 860 картин та понад тисячу малюнків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Нідерландах викрали картину ван Гога

У Нідерландах викрали картину ван Гога 30.03.2020

З музею поблизу Амстердама злодії викрали картину художника Вінсента ван Гога. У музеї відмовилися назвати вартість картини.

Експерти довели автентичність особливого автопортрета ван Гога

Експерти довели автентичність "особливого" автопортрета ван Гога 20.01.2020

Єдиний автопортрет художника Вінсента ван Гога, який він написав під час психічного захворювання, виявився справжнім: після десятиліть сумнівів експертам вдалося довести автентичність роботи.

1200 музеїв світу: віртуально і безкоштовно! (18.01.2018) 18.01.2018

Як відвідати музей, не виходячи з дому? З мобільним додатком Google Arts & Culture можна відвідати понад тисячу культурних закладів у 70 країнах. Дивіться, як це працює.

"Селфі" Ван Гога і Рембрандта на виставці в Лондоні (03.04.2017) 03.04.2017

Селфі - ширпотреб чи мистецтво? І чи можна вважати автопортрети Ван Гога і Рембрандта - першими селфі? У лондонській галереї Saatchi відкрилася велика виставка, присвячена цьому феномену сучасності.

До музею Ван Гога в Амстердамі повернули дві картини, вкрадені понад 14 років тому

До музею Ван Гога в Амстердамі повернули дві картини, вкрадені понад 14 років тому 21.03.2017

Два полотна раннього періоду творчості Ван Гога знайшла італійська поліція в будинку мафіозі. До 14 травня картини можна побачити в музеї. Потім їх реставруватимуть.
Поліція Італії знайшла дві картини ван Гога, викрадені у 2002 році

Поліція Італії знайшла дві картини ван Гога, викрадені у 2002 році 30.09.2016

Роботи нідерландського художника Вінсента ван Гога були знайдені під час рейду проти мафіозного клану в Неаполі.

Художник, який малює на воді (22.09.2016) 22.09.2016

Гаріп Ай зі Стамбула відтворює шедеври живопису у давні техніці "ебру". Завдяки художнику цей східний різновид живопису набирає мільйони переглядів на YouTube.
Loving Vincent: фільм про Ван Гога у стилі самого художника (відео)

"Loving Vincent": фільм про Ван Гога у стилі самого художника (відео) 12.07.2016

Понад півсотні митців, зокрема й з України, одночасно малюють у польському Гданську в стилі Вінсента Ван Гога. З їхніх картин постане анімаційний фільм "Loving Vincent" про життя та творчість нідерландського майстра.

"Loving Vincent": фільм про Ван Гога у стилі самого художника (11.07.2016) 11.07.2016

Понад півсотні митців, зокрема й з України, одночасно малюють у польському Гданську в стилі Вінсента Ван Гога. З їхніх картин постане анімаційний фільм "Loving Vincent" про життя та творчість нідерландського майстра.
П'ять найгарніших весняних картин

П'ять найгарніших весняних картин 11.03.2016

От і прийшла весна! Для багатьох митців саме ця пора року є особливою в сенсі натхнення. Пропонуємо вашій увазі п'ять, на наш погляд, найцікавіших робіт, присвячених пробудженню природи після зими.

Шляхами Вінсента Ван Гога 04.08.2015

До 125-ліття з дня смерті Вінсента Ван Гога в Європі знято перший повнометражний фільм про художника, намальований масляними фарбами, відкрито низку інсталяцій та виставок його робіт.
Ван Гог

Вінсент - людина і художник 29.07.2015

Відзначаючи 125-ту річницю смерті Вінсента ван Гога, Європа згадує шедеври невгамовного генія та його біографію.
Міф Вінсента ван Гога

Міф Вінсента ван Гога 29.07.2015

Він був зовсім невідомий, коли вкоротив собі віку. Сьогодні ж його вшановує вся Європа. Виставки, присвячені 125-річчю смерті художника, демонструють його вплив на мистецтво.
Американські мистецтвознавці засумнівалися в самогубстві Ван Гога

Американські мистецтвознавці засумнівалися в самогубстві Ван Гога 19.10.2011

Відрізане вухо й життя, завершене самогубством. Ці факти про художника Вінсента ван Гога відомі навіть нефахівцям. Однак двоє авторів із США припускають, що було не так, а митця застрелили. Й можливо – випадково.