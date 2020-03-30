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Вінсент Ван Гог -нідерландський художник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вінсент Ван Гог".
Нідерландський художник Вінсент Ван Гог (1853-1890) вважається одним із засновників напрямку модерн у мистецтві. Творче надбання Вінсента Ван Гога охоплює понад 860 картин та понад тисячу малюнків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Понад півсотні митців, зокрема й з України, одночасно малюють у польському Гданську в стилі Вінсента Ван Гога. З їхніх картин постане анімаційний фільм "Loving Vincent" про життя та творчість нідерландського майстра.