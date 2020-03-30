Вінсент Ван Гог

П'ять найгарніших весняних картин

От і прийшла весна! Для багатьох митців саме ця пора року є особливою в сенсі натхнення. Пропонуємо вашій увазі п'ять, на наш погляд, найцікавіших робіт, присвячених пробудженню природи після зими.