Екоактивісти завдали музею Дрездена збитків на 12 тисяч євро

У серпні активісти приклеїлися до "Сікстинської Мадонни" Рафаеля у Дрезденській картинній галереї. Експерти підрахували, якої матеріальної шкоди завдали відомому музею.

Екоактивісти з групи "Останнє покоління" ("Letzte Generation") завдали шкоди Дрезденській картинній галереї старих майстрів на суму в майже 12 тисяч євро. Про це в середу, 26 жовтня, повідомило одразу кілька німецьких ЗМІ, зокрема, інформаційне агентство dpa.

23 серпня активісти на знак протесту приклеїлися руками до рами "Сікстинської Мадонни" Рафаеля - найвідомішої та знакової картини Дрезденської галереї. Тим самим вони завдали пошкодження золотій рамі, вартість якої оцінюють у 250 тисяч євро. Сама ж картина, покрита склом, під час акції не постраждала.

Проти екоактивістів порушили дві справи

Витрати на реставрацію рами склали близько п'яти тисяч євро. "Крім того, тимчасове закриття галереї старих майстрів призвело до того, що ми втратили близько семи тисяч євро доходу", - заявила речниця Державних художніх зібрань Дрездена (SKD) Аня Пріве (Anja Priewe).

За її словами, проти активістів порушили дві справи: одну - за кримінальне правопорушення, іншу - за адміністративне. Розслідування займе ще деякий час, заявив представник прокуратури Дрездена. Суму збитків, найімовірніше, стягнуть з винних, яким, крім цього, загрожують тюремні строки або великі штрафи. При цьому екоактивісти оголошені в Дрездені персонами нон ґрата: їм заборонили відвідувати 15 музеїв Державних художніх зібрань.

У виставкових залах і музеях Дрездена посилили контроль: відвідувачам заборонили брати з собою всередину сумки та верхній одяг. Крім того, для охорони залу, де виставлена "Сікстинська Мадонна", найняли додаткових співробітників.

Інші акції активістів руху

23 жовтня активісти цього ж руху облили картину Клода Моне з серії "Копиці сіна" у музеї Барберіні (Museum Barberini) у Потсдамі густою жовтою рідиною. Так вони хотіли привернути увагу до проблем зміни клімату.

Після того, як на картину вилили пюре, активісти приклеїли себе до колони та звернулися до відвідувачів музею: "Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають. Ми живемо у кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, це томатний суп чи пюре на картині".

Основний спонсор групи "Останнє покоління" - фонд Climate Emergency Fund, який вважається також головним спонсором активістів Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту"), які облили супом картину Ван Гога в Лондоні. На цю картину, вартість якої оцінюють у 86 мільйонів євро, вилили дві банки томатного супу Heinz.

Засновниця фонду Climate Emergency Fund Айлін Гетті - онука американського нафтового магната Жана-Пола Гетті.