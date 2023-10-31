Екоактивісти вимазали фарбою будівлю офісу канцлера ФРН

Захисники клімату з руху "Останнє покоління" написали "Олаф бреше" на стіні будівлі відомства федерального канцлера у Берліні. У їхні дії втрутилася поліція.

Радикальні екоактивісти з руху "Останнє покоління" у вівторок, 31 жовтня, забруднили помаранчевою фарбою будівлю відомства федерального канцлера і в кількох місцях на фасаді написали "Олаф бреше". Свою акцію вони знімали на відео, поширивши його на платформі Х (колишній Twitter).

Загалом біля відомства канцлера зібралося близько 60-70 екоактивістів, деякі з них тримали в руках транспаранти з написами "Олаф бреше" та "Канцлер бреше про клімат". У дії демонстрантів втрутилася поліція, застосувавши проти декого з них фізичну силу. Декілька екоактивістів було затримано для подальшого встановлення їхніх особистих даних.

Боротьба за захист клімату радикальними методами

"Останнє покоління" дорікає канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) та його уряду за буцімто провальну політику захисту клімату. Приводом для дій екоактивістів стало висловлювання Шольца, що заходи уряду щодо боротьби з "кліматичною катастрофою" є достатніми. Рух "Останнє покоління" назвав цей вислів "брехнею, небезпечною для життя".

Читайте також: Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів - дискусія у Європі

Акції, які проводять учасники руху, щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи. Так, екоактивісти обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків. Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.

Читайте також: По всій Німеччині відбулися обшуки в екоактивістів-радикалів

Нагадаємо, раніше Шольц називав вимоги екоактивістів цього радикального руху "беззмістовними".