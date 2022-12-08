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Акція протесту екоактивістів в аеропортах Мюнхена й Берліна
Акція протесту екоактивістів в аеропору МюнхенаФото: ANJA GUDER/REUTERS
СуспільствоНімеччина

Екоактивісти блокували аеропорти Берліна й Мюнхена

Валерій Сааков
2 год. тому

Активісті з групи "Останнє покоління" несанкціоновано потрапили на територію двох німецьких летовищ і заблокували частину рульових доріжок. Мітингарів затримали.

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Кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" влаштували акцію протесту в аеропорту Мюнхена, а також летовищі Берлін-Бранденбург. Для цього вони вранці четверга, 8 грудня, перебралися через паркан й, опинившись без дозволу на території аеропортів, заблокували окремі рульові доріжки, передає Reuters.

У Мюнхені поліція припинила акцію на північній злітно-посадковій смузі приблизно через годину, пояснив представник аеропорту. Повітряний рух перенаправили на південну злітно-посадкову смугу, щоб уникнути скасування або затримки рейсів. Баварська поліція повідомила у Twitter, що акцію в аеропорту Мюнхена було припинено, а активістів взято під варту.

Так само за інформацією аеропорту Берлін-Бранденбург, блокада не вплинула на графік виконання польотів столичної повітряної гавані. 

Акція протесту в аеропорту Мюнхена
В обох аеропортах активісти перелізли через паркани, щоб потрапити на територію.Фото: LGPB/IMAGO

В обох аеропортах активісти перелізли через паркани, щоб потрапити на територію. Деякі з них приклеїлися до землі. Активісти заявили, що вони прямо виступають проти підтримуваного державними дотаціями авіатранспорту, що на їхню думку сприяє кліматичній катастрофі. "На тлі кліматичного пекла, що насувається, нам потрібні дії, а не порожні слова", - сказав представник "Останнього покоління".

Наприкінці листопада відбулася перша акція протесту в аеропорту Берлін-Бранденбург. Тоді повітряне сполучення було перервано приблизно на годину. Цього разу федеральна поліція відреагувала швидко, пояснила речниця. За її словами, лише двоє людей змогли дістатися до злітно-посадкової смуги, ще шестеро були затримані.

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