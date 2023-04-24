Екоактивісти заблокували дороги в Берліні

Акції протесту членів "Останнього покоління" відбулися в 30 точках німецької столиці. Екоактивісти заявили, що більше не терпітимуть відсутності в уряду планів щодо поліпшення екологічної ситуації.

Радикальні екоактивісти з руху "Останнє покоління" (Letzte Generation) у понеділок, 24 квітня, влаштували в столиці Німеччини численні акції протесту з вимогою до влади вжити рішучіших заходів щодо захисту клімату. За даними поліції, вуличні блокади та інші протестні заходи відбулися майже в 30 точках Берліна. До п'ятисот поліцейських за підтримки гвинтокрила намагалися запобігти або усунути дорожні блокади.

Протестні акції розпочалися о 07.30 за місцевим часом у розпал години пік. Особливо сильно постраждали райони Шпандау і Шарлоттенбург-Вільмерсдорф. Екоактивісти, зокрема, приклеїли себе до дорожнього покриття на жвавому міському автобані А100. Це призвело до багатогодинних автомобільних заторів. Сильні перебої спостерігалися і в роботі громадського транспорту.

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До 12 години поліція повідомила про зняття блокади з А100, нормалізувався рух і в більшості інших районів. Про затримання поки що не повідомляють.

"Останнє покоління" задоволене масштабом протестних акцій

Представниця "Останнього покоління" Аймее ван Баален (Aimee van Baalen) висловила задоволення масштабом протестних акцій, зазначивши, що вони перевершили навіть найамбітніші очікування. За її словами, в акціях брало участь утричі більше людей, ніж восени 2022 року.

"Останнє покоління", зокрема, домагається запровадження в Німеччині на постійній основі єдиного проїзного квитка вартістю 9 євро на місяць, обмеження максимальної швидкості на автобанах до 100 км/год і створення громадської ради для розробки стратегії відмови Німеччини від викопних видів палива до 2030 року.

Критика уряду Німеччини

"Ми більше не будемо миритися з тим, що в уряду немає жодного плану того, як можна припинити руйнування наших життєвих основ", - заявила інша активістка "Останнього покоління" Карла Рохель (Carla Rochel).

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Федеральний конституційний суд 2021 року зобов'язав уряд ФРН представити детальний план того, як він має намір скоротити викиди вуглекислого газу з метою обмеження глобального потепління на максимум півтора градуса. Уряд ФРН досі не виконав цього судового рішення.