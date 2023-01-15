Протести екоактивістів у ФРН: постраждали 70 поліцейських

Понад 70 поліцейських було травмовано під час сутичок з екоактивістами в німецькому селі Лютцерат у землі Північний Рейн - Вестфалія, де тривають протести проти видобутку бурого вугілля. Про це з посиланням на заяву поліції повідомляє агентство dpa в неділю, 15 січня.

За словами представника поліції, більшість травм співробітники отримали під час протестів напередодні, 14 січня. У цей день багато тисяч людей вийшли на демонстрацію проти знесення Лютцерата в сусідньому селі Кеєнберґ, в тому числі шведська кліматична активістка Грета Тунберг. Поліція повідомила про 15 тисяч учасників мітингу, в той час як організатори заявили, що їх було щонайменше 35 тисяч. У самому ж селі Лютцерат, яке давно покинуте мешканцями, все ще перебуває невелика кількість екоактивістів, які виступають проти розширення видобутку бурого вугілля в цьому районі енергетичною компанією RWE.

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг у Лютцераті Фото: /Henning Kaiserdpa/picture alliance

Мирний протест переріс у заворушення

Як зазначає dpa, спершу протест здебільшого носив мирний характер, але в другій половині дня деякі активісти почали використовувати проти поліцейських піротехніку, кидати каміння, прорвали оточення і проникли у вугільний кар'єр. Поліція у відповідь застосувала кийки, перцевий спрей і водомети.

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Одночасно продовжилася операція з видворення з села екоактивістів, які зайняли порожні будинки і забралися на дерева. Представниця групи активістів Lützerath lebt ("Лютцерат живе") звинуватила поліцейських у "неймовірному насильстві". "Це диво, що тут немає загиблих", - сказала вона, цитує dpa. Поліція відкидає ці звинувачення і наполягає, що діє з особливою обережністю.

Загалом із моменту початку зачистки Лютцерата цього тижня було порушено близько 150 кримінальних справ за статтями про опір поліцейським, заподіяння фізичної шкоди та порушення громадського порядку.

Екоактивісти протестують на кар'єрі Гарцвайлер Фото: Florian Görner/DW

Конфлікт через видобуток вугілля в Лютцераті

Ситуація в селі Лютцерат загострилася на початку січня - напередодні знесення села у зв'язку з планами концерну RWE розширити один із найбільших буровугільних кар'єрів Німеччини Гарцвайлер. Жителі Лютцерата давно вже покинули цей колишній населений пункт, отримавши компенсації від концерну. Натомість там самовільно влаштувалися екологічні активісти. Згідно з постановою судів кількох інстанцій, село мають повністю звільнити від людей, які перебувають у ньому, до кінця січня.

Однак екоактивісти, які протягом січня перекривали дороги, що ведуть до Люцерату, барикадувалися в порожніх будинках і підпалювали загородження. Цього тижня поліція почала операцію з видворення активістів і знесення будівель. У RWE вказують, що використання території Лютцерата "необхідно, щоб гарантувати надійне постачання електростанцій паливом у розпал енергетичної кризи".