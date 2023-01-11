Поліція у Німеччині видворяє екоактивістів з виселеного села

Між кліматичними активістами та поліцією сталися сутички під час евакуації з Лютцерата, де планують почати видобуток вугілля.

У селі Лютцерат за 40 кілометрів від Дюссельдорфа в середу, 11 січня, розпочалася поліцейська операція з видворення екологічних активістів. Вони протестують проти знесення населеного пункту задля подальшого розроблення одного з найбільших буровугільних розрізів Німеччини - кар'єра Гарцвайлер.

Сутички між екоактивістами та поліцією

Під час евакуації почалися сутички активістів з правоохоронцями. Захисники клімату закидають поліцейських камінням, піротехнікою та "коктейлями Молотова", пише агентство epd.

Колишній населений пункт раніше передали під контроль енергетичного концерну RWE, який планує розширити кар'єр Гарцвайлер. З цією метою людей, які проживали в Лютцераті, переселили, а всі споруди та комунікації демонтують. Одним з перших заходів встановлять будівельний паркан завдовжки понад 1,5 кілометра для маркування будівельного майданчика. В компанії наголошують, що видобуток бурого вугілля на території Лютцерата є частиною політичної угоди федерального та земельного міністерств економіки, і всі необхідні дозволи вже отримані.

Поліція повідомила про завершення напередодні підготовки до евакуації протестувальників, та оголосила, що люди, які залишаються в селі, можуть покинути район "без подальших заходів з боку поліції". Екоактивісти, які перебувають на території виселеного села, заявили, що мають намір перешкодити операції, зокрема за допомогою живих ланцюгів і барикад. Суд відхилив їхні позови проти заборони влади на перебуванні в Лютцераті.

Конфлікт навколо Лютцерата

Доля Лютцерата та інших невеликих населених пунктів поблизу нього давно перебуває в центрі запеклих конфліктів між владою та кліматичними активістами. Останнім часом суперечки посилилися на тлі енергетичної кризи у зв'язку з агресивною війною Росії проти України.

Протягом останніх тижнів наростає конфлікт навколо ситуації в Лютцераті. На початку січня проти активістів відкрили кримінальну справу за статтею про порушення громадського порядку після їхніх сутичок з поліцією. Учасники ініціативи "Lützerath lebt" ("Лютцерат живий") перекрили дороги, забарикадувалися в спорожнілих будинках, а також підпалили загородження.

Зі свого боку в RWE зазначили, що використання території Лютцерата "необхідне, щоб гарантувати надійне постачання електростанцій у розпал енергетичної кризи". Місцева влада заборонила жителям перебувати в цьому районі. Оскільки ситуація навколо Лютцерата є одним з головних символів "антиекологічної політики влади" для кліматичних активістів по всій Німеччині, існують побоювання ескалації під час їхнього видворення з цього села.

Останні електростанції компанії RWE, що працюють на бурому вугіллі, в землі Північний Рейн-Вестфалія зупинять 31 березня 2030 року. Водночас строк експлуатації двох блоків електростанції Neurath, які працюють на бурому вугіллі, та які мали зупинити наприкінці 2022 року, продовжили до кінця березня 2024 року. У федеральному масштабі видобуток бурого вугілля має тривати, як і планувалось спочатку, до 2038 року.

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