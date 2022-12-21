Екоактивісти пошкодили різдвяну ялинку в центрі Берліна

У листопаді вони висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль BMW M1 1979 року, розмальований американським художником Енді Ворголом, який виставляється у культурному центрі в Мілані. Тоді ж активісти облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американського художника Чарльза Рея, яка стоїть перед музеєм сучасного мистецтва Bourse de Commerce в Парижі.
У 2021 році семеро активістів "Останнього покоління" оголосили голодування, вимагаючи зустрічі з кандидатами в канцлери Німеччини. Акція тривала 27 днів. Наприкінці осені 2021 року тоді ще кандидат у канцлери Олаф Шольц (Olaf Scholz) зустрівся з активістами та обговорив з ними глобальне потепління та кліматичну політику.