Екоактивісти пошкодили різдвяну ялинку в центрі Берліна

Активістки з кліматичного руху "Останнє покоління" (Letzte Generation) зрізали верхівку різдвяної ялинки перед Бранденбурзькими воротами в центрі Берліна.

У середу, 21 грудня, двоє активісток розгорнули транспарант "Це тільки верхівка різдвяної ялинки", дісталися з ним до верхівки 15-метрової ялинки на підйомній платформі, повідомляє берлінська поліція.

Зверху вони зрізали два метри верхівки ялинки. "У Німеччині ми бачимо тільки верхівку (кліматичної. - Ред.) катастрофи", - цитує одну з активісток агенція dpa.

Під час акції "Останнього покоління" у Берліні Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Речниця поліції заявила згодом, що до членкинь "Останнього покоління" вживаються заходи, однак не повідомила, які саме.

Активісти з групи "Останнє покоління" відомі скандальними акціями. Так, у жовтні у німецькому Потсдамі вони облили картину Клода Моне у музеї Барберіні густою жовтою рідиною.

У листопаді вони висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль BMW M1 1979 року, розмальований американським художником Енді Ворголом, який виставляється у культурному центрі в Мілані. Тоді ж активісти облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американського художника Чарльза Рея, яка стоїть перед музеєм сучасного мистецтва Bourse de Commerce в Парижі.

У листопаді та у грудні вони проникли на летовища аеропортів Берліна та Мюнхена, де паралізували повітряне сполучення.

У 2021 році семеро активістів "Останнього покоління" оголосили голодування, вимагаючи зустрічі з кандидатами в канцлери Німеччини. Акція тривала 27 днів. Наприкінці осені 2021 року тоді ще кандидат у канцлери Олаф Шольц (Olaf Scholz) зустрівся з активістами та обговорив з ними глобальне потепління та кліматичну політику.

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