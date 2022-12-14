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Активісти "Останнього покоління"
Активісти "Останнього покоління"Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

У Німеччині поліція обшукувала в екоактивістів

Анастасія Шепелева | Олег Соколенко
1 год. тому

Поліція Німеччини провела обшуки у помешканнях активістів руху "Останнє покоління". Їх звинувачують у порушенні роботи суспільно важливих підприємств після атак на НПЗ і акцій в аеропортах.

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Поліція Німеччини вранці вівторка, 13 грудня, провела в кількох землях обшуки у квартирах екоактивістів із руху "Останнє покоління", що виступає за захист клімату. Прокуратура розпочала слідчі дії щодо 11 активістів. П'ятеро з них перебувають під вартою, зазначили в русі. Їх звинувачують у порушенні роботи суспільно важливих підприємств, а також перевіряють щодо факту можливого створення злочинної організації.

Основною причиною, як пишуть ЗМІ, стали кілька акцій, проведених "Останнім поколінням" на нафтопереробному заводі компанії PCK у Шведті (федеральна земля Бранденбург). Зокрема, учасники руху проникали в приміщення насосних станцій і перекривали подачу нафти.

"Останнє покоління" назвало обшуки спробою залякування з боку влади. Представники руху написали у Twitter, що справжньою проблемою є не їхні акції, а дії уряду в боротьбі з кліматичною кризою.

Більшість німців не підтримують дії радикальних екоактивістів

Крім атак на НПЗ, активісти "Останнього покоління" обливали їжею шедеври живопису в музеях, а також приклеювали себе, зокрема, до асфальту на міських вулицях і злітно-посадковій смузі аеропорту. Так, наприкінці листопада в повітряній гавані Берліна було тимчасово паралізовано авіасполучення. Активісти пояснювали це бажанням струснути німецьке суспільство.

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Дії радикальних екоактивістів не підтримують більшість німців. Політики також практично одностайно їх критикують: приміром, заступник голови фракції "Зелених" у Бундестазі Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) розкритикував діяльність "Останнього покоління" як "контрпродуктивну, самовпевнену і потенційно небезпечну".

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