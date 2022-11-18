Екоактивісти обсипали борошном роботу Воргола в Мілані

Також від дій руху "Останнє покоління" постраждала скульптура Чарльза Рея в Парижі.

Четверо активістів кліматичного руху "Останнє покоління" (Letzte Generation) у п'ятницю, 18 листопада, висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль BMW M1 1979 року, розмальований американським художником Енді Ворголом, який виставляється у культурному центрі у Мілані, повідомляє AFP.

Також в п'ятницю активісти облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американського художника Чарльза Рея, яка стоїть перед музеєм сучасного мистецтва Bourse de Commerce в Парижі.

Облита фарбою скульптура "Кінь і вершник" американського художника Чарльза Рея Фото: Alain Jocard/dpa/AFP/picture alliance

"Твори мистецтва були обрані для того, щоб підкреслити лицемірство цінностей нашого суспільства: чи справді нас обурює симуляція пошкодження творів мистецтва, тоді як триваюче об’єктивне знищення творів природи, екосистем і нашого власного життя залишає нас байдужими?" - пояснили свої дії представники "Останнього покоління" в оприлюднені заяві.

Не перші напади

Це - не перші напади екоактивістів на твори видатних митців по всій Європі. Хвиля подібних акцій останніми місяцями прокотилася всією Європою. Раніше вони, серед іншого, облили томатним супом шедевр Вінсента ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні, та жовтою рідиною - картину Клода Моне у музеї Барберіні (Museum Barberini) у Потсдамі.

Також вони приклеювалися руками до "Сікстинської Мадонни" Рафаеля в Дрезденській картинній галереї старих майстрів, приклеювалися і обливали картину Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою" в Гаазі.

За напад в Дрездені проти активістів порушили дві справи, а за акцію в Гаазі її учасників засудили до двох місяців ув'язнення.