Активісти кліматичного руху "Останнє покоління" обсипали борошном роботу Енді ВорголаФото: Ultima Generazione/dpa/picture alliance
СуспільствоІталія
Екоактивісти обсипали борошном роботу Воргола в Мілані
Степан Смишляєв
2 год. тому
Також від дій руху "Останнє покоління" постраждала скульптура Чарльза Рея в Парижі.
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Четверо активістів кліматичного руху "Останнє покоління" (Letzte Generation) у п'ятницю, 18 листопада, висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль BMW M1 1979 року, розмальований американським художником Енді Ворголом, який виставляється у культурному центрі у Мілані, повідомляє AFP.
Також в п'ятницю активісти облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американського художника Чарльза Рея, яка стоїть перед музеєм сучасного мистецтва Bourse de Commerce в Парижі.
"Твори мистецтва були обрані для того, щоб підкреслити лицемірство цінностей нашого суспільства: чи справді нас обурює симуляція пошкодження творів мистецтва, тоді як триваюче об’єктивне знищення творів природи, екосистем і нашого власного життя залишає нас байдужими?" - пояснили свої дії представники "Останнього покоління" в оприлюднені заяві.
Не перші напади
Це - не перші напади екоактивістів на твори видатних митців по всій Європі. Хвиля подібних акцій останніми місяцями прокотилася всією Європою. Раніше вони, серед іншого, облили томатним супом шедевр Вінсента ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні, та жовтою рідиною - картину Клода Моне у музеї Барберіні (Museum Barberini) у Потсдамі.