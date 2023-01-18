Поліція Німеччини затримала екоактивістку Грету Тунберг

Шведську екоактивістку Грету Тунберг затримали під час акції протесту проти розширення вугільного кар'єру біля німецького села Лютцерат. Вона провела у відділку поліції кілька годин.

У Німеччині у вівторок, 17 січня, тимчасово затримували шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка брала участь в акції протесту проти розширення вугільного кар'єру біля виселеного села Лютцерат у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Тунберг та інших демонстрантів відвезли до відділення поліції для встановлення особи. Загалом затримали кілька десятків людей. Офіційно їх не заарештовували, заявила представниця поліції Дана Циммерман (Dana Zimmermann).

Конфлікт через видобуток вугілля у Лютцераті

Колишній населений пункт Лютцерат раніше передали під контроль енергетичного концерну RWE, який планує розширити один із найбільших буровугільних кар'єрів Німеччини Гарцвайлер. Жителі Лютцерату давно вже покинули його, отримавши компенсації від концерну. Після цього там самовільно влаштувалися кліматичні активісти, які переконані, що розширення кар'єру не тільки шкодить довкіллю, а й суперечить Паризькій угоді щодо клімату.

Ситуація в Лютцераті загострилася на початку січня: поселення планували знести, але активісти перекрили дороги, забарикадувалися в спорожнілих будинках, а також підпалили загородження. 11 січня поліція розпочала операцію з видворення активістів з села, проте останні чинили опір, закидали поліцейських камінням, піротехнікою та "коктейлями Молотова".

Під час протестів 14 січня, в яких за різними даними брали участь від 15 до 35 тисяч людей, в тому числі Грета Тунберг, знову почалися сутички, були травмовані понад 70 поліцейських. Своєю чергою представниця групи активістів Lützerath lebt ("Лютцерат живе") звинуватила правоохоронців у "неймовірному насильстві".

Загалом із початку зачистки села минулого тижня порушили близько 150 кримінальних справ за статтями про опір поліцейським, заподіяння фізичної шкоди та порушення громадського порядку.