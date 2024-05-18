Екоактивісти паралізували роботу Мюнхенського аеропорту

Радикальні екоактивісти з руху "Останнє покоління" проникли на територію аеропорту та блокували рух по злітно-посадковій смузі.

Активісти руху "Останнє покоління" (Letzte Generation), які виступають за захист клімату, зранку у суботу, 18 травня, проникли на територію аеропорту Мюнхена і блокували рух літаків, розмістившись на злітно-посадковій смузі. Роботу аеропорту паралізовано з міркувань безпеки, повідомляє агентство dpa.

У своєму обліковому записі в соцмережі Х активісти "Останнього покоління" опублікували кілька фото та відео з акції. На них екозахисники сидять на злітно-посадковій смузі серед поліцейських. Акція протесту пояснюється тим, що на частку повітряного транспорту припадає майже десять відсотків викидів парникових газів у Німеччині, що сприяє глобальному потеплінню. Активісти закликають уряд вжити більш рішучих заходів у зв'язку зі зміною клімату.

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Аеропорт Мюнхена цими вихідними планував обслужити 2860 рейсів і близько 350 000 пасажирів.

2023 року екоактивісти вже організовували подібні акції у кількох німецьких аеропортах, наприклад, у Берліні, Гамбурзі та Дюссельдорфі. У Мюнхені блокада аеропорту проводилася у грудні 2022 року. Тоді через акцію "Останнього покоління" літак з екстреним пацієнтом на борту зміг приземлитися в аеропорту баварської столиці лише після 20-хвилинної затримки.