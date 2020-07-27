 IATA закликає тестувати пасажирів на коронавірус перед відльотом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

IATA закликає тестувати пасажирів на коронавірус перед відльотом

Замість того, щоб відправляти пасажирів в самоізоляцію, треба робити тести на COVID-19 перед міжнародними польотами, вважає Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Такі тести мають бути доступними й швидкими.

Центр тестування на коронавірус в аеропорті Кельна

Центр тестування на коронавірус в аеропорті Кельна

Авіакомпанії закликають запровадити тестування пасажирів на виявлення коронавірусу перед посадкою на всі міжнародні рейси. Про це у вівторок, 22 вересня, заявила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Тести мають стати заміною самоізоляції та іншим обмежувальним заходам, запровадженим через пандемію COVID-19, які негативно впливають на туристичну та авіаційну галузь.

Очікується, що швидкі та доступні тести, які може проводити немедичний персонал, будуть доступними вже у найближчі тижні. Ці тести "повинні виконуватися відповідно до загальноприйнятих стандартів", повідомив головний виконавчий директор IATA Александр де Жюняк.

"Ми не бачимо альтернативного рішення, яке було би меншим складним або більш ефективним", - наголосив він, цитує агенція Reuters.

Наразі в деяких країнах є можливість зробити тест на коронавірус в аеропорту. В Німеччині таке тестування було запроваджено для пасажирів, які прибувають із країн з підвищеним рівнем зараження.

Дивитись відео 06:28

Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (12.06.2020)

  • літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Допомога - так, втручання - ні!

    Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Smartwings хоче "розумної" домовленості

    Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    TAP: кредит чи поглинання?

    Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Перші збитки за 48 років

    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


Також за темою

Deutschland Coronavirus - Teststation am Tropeninstitut München

У ФРН усім приїжджим з небезпечних країн робитимуть тести на коронавірус 27.07.2020

Пасажири, що повертаються до Німеччини з країн із підвищеним ризиком зараження коронавірусом, будуть зобов'язані проходити тестування на інфікування. Тести робитимуть одразу в аеропортах.

USA Mojave-Wüste | Qantas | Ausmusterung Jumbo 747

Міжнародні авіаперевезення повністю відновляться до 2024 року - IATA 28.07.2020

Міжнародні авіаперевезення не повернуться до рівня, що спостерігався до пандемії коронавірусу, до 2024 року. Головною причиною цього є невизначеність термінів відкриття кордонів, вважають в IATA.

Ukraine Coronavirus Labor

МОЗ: Чверть результатів ПЛР-тестів може бути недостовірною 26.07.2020

Через умови відбору та транспортування біологічного матеріалу до 25 відсотків ПЛР-тестів на коронавірус можуть бути хибнонегативними, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

Реклама

Докладно

Безсонні ночі для автократів (DW)

Знаєте, що не дає автократам спати вночі?

Ми знаємо. Наша робота - кидати виклик автократам і поширювати свободу слова та демократичні цінності у світі.  

Штаб-квартира Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Як Deutsche Bank став лідером підозрілих транзакцій

Досьє FіnCEN свідчить, шо банк використовували і для обходу санкцій проти РФ та Ірану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  