IATA закликає тестувати пасажирів на коронавірус перед відльотом

Авіакомпанії закликають запровадити тестування пасажирів на виявлення коронавірусу перед посадкою на всі міжнародні рейси. Про це у вівторок, 22 вересня, заявила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Тести мають стати заміною самоізоляції та іншим обмежувальним заходам, запровадженим через пандемію COVID-19, які негативно впливають на туристичну та авіаційну галузь.

Очікується, що швидкі та доступні тести, які може проводити немедичний персонал, будуть доступними вже у найближчі тижні. Ці тести "повинні виконуватися відповідно до загальноприйнятих стандартів", повідомив головний виконавчий директор IATA Александр де Жюняк.

"Ми не бачимо альтернативного рішення, яке було би меншим складним або більш ефективним", - наголосив він, цитує агенція Reuters.

Наразі в деяких країнах є можливість зробити тест на коронавірус в аеропорту. В Німеччині таке тестування було запроваджено для пасажирів, які прибувають із країн з підвищеним рівнем зараження.

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