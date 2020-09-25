 COVID-19: у бразильському Манаусі досягнуто колективного імунітету? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.10.2020

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Світ

COVID-19: у бразильському Манаусі досягнуто колективного імунітету?

Аналіз донорської крові вказує на те, що мегаполіс Манаус у Бразилії досяг "колективного імунітету" до коронавірусу. Та нова хвиля заражень викликає запитання, як довго такий імунітет тримається.

У лісах Амазонії навесні було особливо багато випадків COVID-19

У лісах Амазонії навесні було особливо багато випадків COVID-19

Місто Манаус у лісах Амазонії в Бразилії має майже двомільйонне населення та належить до найгарячіших осередків поширення коронавірусу від початку пандемії COVID-19. У березні та квітні весь світ облетіли кадри масових поховань та переповнених лікарень у місті. Офіційні цифри: майже 50 тисяч інфікованих та близько двох з половиною тисяч смертей, пов'язаних із коронавірусом.

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Та враховуючи те, що багато хто помер удома та не тестувався на коронавірус, справжні показники поширення COVID-19 у місті можуть бути набагато вищими. Лише у перший тиждень травня у Манаусі померло уп'ятеро більше людей, ніж у середньому. Утім, після піку кількість заражених коронавірусом почала різко знижуватися. Що сталося?

Дослідження на основі донорської крові

Наукове дослідження під проводом Естер Сердейри Сабіну з Інституту тропічної медицини Університету Сан-Паулу доходить висновку, що Манаус досяг настільки високого рівня поширення інфекції, що може йтися про так званий "колективний імунітет". Мовляв, це й пояснює, чому число заражень у червні настільки різко скоротилося.

Масові поховання у Манаусі навесні 2020 року

Масові поховання у Манаусі навесні 2020 року через пандемію COVID-19

Науковці проаналізували зразки донорської крові, зданої в період між лютим та серпнем в одній з лікарень в Манаусі. На кожен місяць таких зразків у розпорядженні науковців було від 800 до 1100. Водночас варто зазначити, що результати дослідження офіційно опубліковані ще не були, а також не пройшли фахову академічну перевірку інших науковців (Peer Review). Тому самі автори поки що не коментують питання до підхопленої ЗМІ попередньої версії наукової статті, опублікованої на спеціалізованому сервері MedRvix.

Пандемія ще не минула

Та навіть якщо колективного імунітету у розумінні науковців і було досягнуто, це зовсім не означає, що небезпека для жителів Манауса минула, застерігає Естер Сердейра Сабіну. "У пресі поняття колективного імунітету вживають по-іншому, ніж це робили ми", - каже вона. У розумінні науковців колективний імунітет - це "момент, коли кількість інфікованих знижується, а не коли завершується епідемія".

У своєму дослідженні науковці протестували наявність антитіл проти коронавірусу у зразках крові донорів та дізналися таким чином, що майже дві третини протестованих у минулому були заражені коронавірусом. За словами Сабіну, це означає, що колективного імунітету досягнуто. "Але це не означає кінець пандемії. Вона триває, лише з меншою інтенсивністю", - каже науковиця.

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Біологиня Наталія Пастернак Ташнер з Університету Сан-Паулу говорить про "певного роду колективний імунітет", який виробився в Манаусі. "Чому лише певного роду? Тому що повного колективного імунітету можна досягти лише за допомогою щеплення", - каже вона.

Манаус переживає другу хвилю пандемії?

З кінця вересня у Манаусі спостерігають нове зростання кількості заражень. Кількість смертей на добу - 7, а це на шість відсотків більше, ніж у середньому за попередні 14 днів. Крім того, у лікарнях більшає пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Зараз їхня завантаженість перебуває на рівні 70 відсотків. Через це дослідження державного фонду охорони здоров'я Fiocruz дійшло висновку, що Манаус зараз переживає другу хвилю пандемії.

У Манаусі знову зростає кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії

У Манаусі знову зростає кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії

Послаблення обмежувальних заходів після зменшення кількості хворих у червні призвело до скупчення людей на пляжах та вечірках. Тому зараз місцева влада знову заборонила роботу барів та громадських купалень, а також обмежила години роботи крамниць та ресторанів. Нові карантинні заходи триватимуть 30 днів.

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Відкриття обов'язково призводить до підвищення рівня заражень, якщо немає жорстких правил гігієни та соціального дистанціювання, каже Наталія Пастернак Ташнер. "Різке зростання заражень у Манаусі, потім різке падіння та новий підйом зараз відповідають природному перебігу епідемії, коли просто все лишити, як є", - пояснює науковиця.

Імунітет знову різко послаблюється?

"Я думаю, що говорити про другу хвилю поки що зарано", - каже Естер Сабіну. Якщо число інфекцій зараз зростає, то це може означати, що імунітет уже інфікованих людей знову різко послаблюється, і "люди зараз заражаються наново", - додає вона. Але жодних надійних даних про те, як довго зберігається імунітет та про те, чи можна заразитися кілька разів, поки що немає.

Хай там як, але просто спостерігати за перебігом епідемії, аби якомога швидше досягти колективного імунітету, як це хотіли зробити деякі уряди світу на початку пандемії, - небезпечна стратегія, вважає Наталія Пастернак Ташнер. "Ціна дуже висока, як це демонструє приклад Манауса. Якщо ми не застосовуватимемо карантинні заході та не проведемо після цього ефективну кампанію щеплень, ми не зможемо позбутися вірусу", - робить висновок учена.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


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Докладно

У лісах Амазонії навесні було особливо багато випадків COVID-19

Коронавірус: у бразильському Манаусі колективний імунітет?

Мегаполіс Манаус у Бразилії, можливо, досяг "колективного імунітету" до COVID-19. Однак є чимало запитань.  

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