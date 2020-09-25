COVID-19: у бразильському Манаусі досягнуто колективного імунітету?

Місто Манаус у лісах Амазонії в Бразилії має майже двомільйонне населення та належить до найгарячіших осередків поширення коронавірусу від початку пандемії COVID-19. У березні та квітні весь світ облетіли кадри масових поховань та переповнених лікарень у місті. Офіційні цифри: майже 50 тисяч інфікованих та близько двох з половиною тисяч смертей, пов'язаних із коронавірусом.

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Та враховуючи те, що багато хто помер удома та не тестувався на коронавірус, справжні показники поширення COVID-19 у місті можуть бути набагато вищими. Лише у перший тиждень травня у Манаусі померло уп'ятеро більше людей, ніж у середньому. Утім, після піку кількість заражених коронавірусом почала різко знижуватися. Що сталося?

Дослідження на основі донорської крові

Наукове дослідження під проводом Естер Сердейри Сабіну з Інституту тропічної медицини Університету Сан-Паулу доходить висновку, що Манаус досяг настільки високого рівня поширення інфекції, що може йтися про так званий "колективний імунітет". Мовляв, це й пояснює, чому число заражень у червні настільки різко скоротилося.

Масові поховання у Манаусі навесні 2020 року через пандемію COVID-19

Науковці проаналізували зразки донорської крові, зданої в період між лютим та серпнем в одній з лікарень в Манаусі. На кожен місяць таких зразків у розпорядженні науковців було від 800 до 1100. Водночас варто зазначити, що результати дослідження офіційно опубліковані ще не були, а також не пройшли фахову академічну перевірку інших науковців (Peer Review). Тому самі автори поки що не коментують питання до підхопленої ЗМІ попередньої версії наукової статті, опублікованої на спеціалізованому сервері MedRvix.

Пандемія ще не минула

Та навіть якщо колективного імунітету у розумінні науковців і було досягнуто, це зовсім не означає, що небезпека для жителів Манауса минула, застерігає Естер Сердейра Сабіну. "У пресі поняття колективного імунітету вживають по-іншому, ніж це робили ми", - каже вона. У розумінні науковців колективний імунітет - це "момент, коли кількість інфікованих знижується, а не коли завершується епідемія".

У своєму дослідженні науковці протестували наявність антитіл проти коронавірусу у зразках крові донорів та дізналися таким чином, що майже дві третини протестованих у минулому були заражені коронавірусом. За словами Сабіну, це означає, що колективного імунітету досягнуто. "Але це не означає кінець пандемії. Вона триває, лише з меншою інтенсивністю", - каже науковиця.

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Біологиня Наталія Пастернак Ташнер з Університету Сан-Паулу говорить про "певного роду колективний імунітет", який виробився в Манаусі. "Чому лише певного роду? Тому що повного колективного імунітету можна досягти лише за допомогою щеплення", - каже вона.

Манаус переживає другу хвилю пандемії?

З кінця вересня у Манаусі спостерігають нове зростання кількості заражень. Кількість смертей на добу - 7, а це на шість відсотків більше, ніж у середньому за попередні 14 днів. Крім того, у лікарнях більшає пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Зараз їхня завантаженість перебуває на рівні 70 відсотків. Через це дослідження державного фонду охорони здоров'я Fiocruz дійшло висновку, що Манаус зараз переживає другу хвилю пандемії.

У Манаусі знову зростає кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії

Послаблення обмежувальних заходів після зменшення кількості хворих у червні призвело до скупчення людей на пляжах та вечірках. Тому зараз місцева влада знову заборонила роботу барів та громадських купалень, а також обмежила години роботи крамниць та ресторанів. Нові карантинні заходи триватимуть 30 днів.

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Відкриття обов'язково призводить до підвищення рівня заражень, якщо немає жорстких правил гігієни та соціального дистанціювання, каже Наталія Пастернак Ташнер. "Різке зростання заражень у Манаусі, потім різке падіння та новий підйом зараз відповідають природному перебігу епідемії, коли просто все лишити, як є", - пояснює науковиця.

Імунітет знову різко послаблюється?

"Я думаю, що говорити про другу хвилю поки що зарано", - каже Естер Сабіну. Якщо число інфекцій зараз зростає, то це може означати, що імунітет уже інфікованих людей знову різко послаблюється, і "люди зараз заражаються наново", - додає вона. Але жодних надійних даних про те, як довго зберігається імунітет та про те, чи можна заразитися кілька разів, поки що немає.

Хай там як, але просто спостерігати за перебігом епідемії, аби якомога швидше досягти колективного імунітету, як це хотіли зробити деякі уряди світу на початку пандемії, - небезпечна стратегія, вважає Наталія Пастернак Ташнер. "Ціна дуже висока, як це демонструє приклад Манауса. Якщо ми не застосовуватимемо карантинні заході та не проведемо після цього ефективну кампанію щеплень, ми не зможемо позбутися вірусу", - робить висновок учена.