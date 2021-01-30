Експерти ВООЗ відвідали ринок в Ухані, звідки почався спалах COVID-19

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у неділю, 31 січня, відвідала ринок "Хуанань" в Ухані, звідки, як припускають, почався спалах COVID-19.

Команда ВООЗ приїхала на ринок в умовах посиленої безпеки. Біля ринку встановили додаткові огородження біля паркану навколо ринку. Експерти виїхали звідти у супроводі колони автівок приблизно через годину. Представники ВООЗ не відповідалили на запитання журналістів, повідомляє агентство Reuters.

"Сьогодні ще одні важливі відвідини ринку морських продуктів "Хуанань" - місця, з яким асоціюється велика кількість випадків (інфікування - Ред.), про які раніше повідомлялося", - написав член делегації Пітер Дашак у соцмережі Twitter. Він наголосив, що для експертів "дуже інформативно побачити схему ринку та поспілкуватися з персоналом".

Напередодні експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані. Раніше виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян застеріг, що не варто покладати завеликі сподівання на результати роботи цієї місії. Він заявив, що її основними завданнями є спроба дізнатися більше про походження цього коронавірусу та оцінити, які подальші дослідження можуть знадобитися.

Походження коронавірусу SARS-CoV-2 є предметом спекуляцій уже довгий час. Більшість учених дотримуються думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.

До нинішньої делегації ВООЗ увійшли 13 експертів з 12 країн. Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц (Fabian Leendertz) з німецького Інституту імені Роберта Коха заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково міститься в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

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