Джо Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії COVID-19

Президент США Джо Байден доручив американським спецслужбам з'ясувати причини виникнення пандемії COVID-19. Відповідну заяву глава Білого дому зробив у середу, 26 травня.

"Незабаром після того, як я став президентом, я попросив свого помічника з національної безпеки доручити розвідувальній спільноті підготувати звіт про останні результати їхнього аналізу походження COVID-19", - сказав американський лідер. Зокрема, вказав Байден, необхідно було прояснити, чи виникла хвороба внаслідок контакту з інфікованою твариною або ж внаслідок інциденту в лабораторії.

Президент визнав, що американська розвідка зараз не має достатніх даних, що дозволили б дати оцінку, який із цих сценаріїв є більш імовірним. Тому він доручив спецслужбам активізувати зусилля і представити додатковий звіт протягом 90 днів. За цей час спецслужби зможуть розширити збір і аналіз інформації, "що дозволить нам зробити остаточний висновок", заявив Джо Байден.

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Китай відкидає всі звинувачення

У світі давно циркулюють спекуляції про те, що коронавірус міг бути отриманий в лабораторії в китайському місті Ухань і, можливо, причиною пандемії стала аварія в цьому науковому закладі. У Китаї досі категорично відкидають подібні звинувачення.

Китай також спростував нещодавнє повідомлення американських ЗМІ, згідно з якими троє вчених з Інституту вірусології в Ухані в листопаді 2019 року були госпіталізовані з важким інфекційним захворюванням.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в дослідженні, представленому в березні 2021 року, дійшли висновку, що вірус мав природне походження і передався людині від тварин. Вчені назвали "вкрай малоймовірною" версію штучного створення коронавірусу.