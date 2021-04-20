 Джо Байден доручив спецслужбам з′ясувати причини пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2021

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Новини

Джо Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії COVID-19

Президент США заявив, що перший звіт, наданий йому розвідувальними службами, не дозволяє дійти однозначного висновку щодо причин виникнення коронавірусу. Новий звіт Байден очікує протягом 90 днів.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден доручив американським спецслужбам з'ясувати причини виникнення пандемії COVID-19. Відповідну заяву глава Білого дому зробив у середу, 26 травня.

"Незабаром після того, як я став президентом, я попросив свого помічника з національної безпеки доручити розвідувальній спільноті підготувати звіт про останні результати їхнього аналізу походження COVID-19", - сказав американський лідер. Зокрема, вказав Байден, необхідно було прояснити, чи виникла хвороба внаслідок контакту з інфікованою твариною або ж внаслідок інциденту в лабораторії.

Президент визнав, що американська розвідка зараз не має достатніх даних, що дозволили б дати оцінку, який із цих сценаріїв є більш імовірним. Тому він доручив спецслужбам активізувати зусилля і представити додатковий звіт протягом 90 днів. За цей час спецслужби зможуть розширити збір і аналіз інформації, "що дозволить нам зробити остаточний висновок", заявив Джо Байден.

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Китай відкидає всі звинувачення

У світі давно циркулюють спекуляції про те, що коронавірус міг бути отриманий в лабораторії в китайському місті Ухань і, можливо, причиною пандемії стала аварія в цьому науковому закладі. У Китаї досі категорично відкидають подібні звинувачення.

Китай також спростував нещодавнє повідомлення американських ЗМІ, згідно з якими троє вчених з Інституту вірусології в Ухані в листопаді 2019 року були госпіталізовані з важким інфекційним захворюванням.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в дослідженні, представленому в березні 2021 року, дійшли висновку, що вірус мав природне походження і передався людині від тварин. Вчені назвали "вкрай малоймовірною" версію штучного створення коронавірусу.

  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


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