У ВООЗ вважать малоймовірним лабораторне походження коронавірусу

Причиною поширення нового коронавірусу швидше за все була його передача від тварини до людини, а не витік з лабораторії в китайському Ухані. Про це йдеться у доповіді місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження коронавірусу, повідомляє агенція Associated Press у понеділок, 29 березня.

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Загалом дослідники розглянули чотири можливі причини спалаху коронавірусу і початку пандемії. Згідно з доповіддю ВООЗ, збудник "ймовірно або дуже вірогідно" передався від кажана до людини через іншу тварину-посередника.

Також "ймовірною" називають пряму передачу коронавірусу від кажанів до людини. Третім припущенням є те, що вірус міг передатися через продукти. Його у ВООЗ вважають "малоймовірним".

Крім того, схожі віруси виявили у панголінів. Зазначається, що коронавірусом також можуть заразитися норки та коти, що може свідчити про їхній потенційний статус носія вірусу.

При цьому експерти називають "надзвичайно маловірогідною" версію, що джерелом походження коронавірусу є лабораторія в Ухані.

Нагадаємо, наприкінці січня і на початку лютого група експертів ВООЗ у супроводі китайських колег відвідала Ухань, в якому наприкінці 2019 року медики вперше виявили сліди COVID-19. Згодом дехто з членів групи експертів ВООЗ повідомив ЗМІ, що китайська влада не надала достатньо даних про поширення коронавірусу.

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