У ВООЗ вважать малоймовірним лабораторне походження коронавірусу
Джерелом пандемії нового коронавірусу навряд чи була лабораторія в Ухані, він, ймовірно, передався людям через тварин. Такого висновку дійшли експерти ВООЗ у своєму звіті.
Джерелом пандемії нового коронавірусу навряд чи була лабораторія в Ухані
Причиною поширення нового коронавірусу швидше за все була його передача від тварини до людини, а не витік з лабораторії в китайському Ухані. Про це йдеться у доповіді місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження коронавірусу, повідомляє агенція Associated Press у понеділок, 29 березня.
Загалом дослідники розглянули чотири можливі причини спалаху коронавірусу і початку пандемії. Згідно з доповіддю ВООЗ, збудник "ймовірно або дуже вірогідно" передався від кажана до людини через іншу тварину-посередника.
Також "ймовірною" називають пряму передачу коронавірусу від кажанів до людини. Третім припущенням є те, що вірус міг передатися через продукти. Його у ВООЗ вважають "малоймовірним".
Крім того, схожі віруси виявили у панголінів. Зазначається, що коронавірусом також можуть заразитися норки та коти, що може свідчити про їхній потенційний статус носія вірусу.
При цьому експерти називають "надзвичайно маловірогідною" версію, що джерелом походження коронавірусу є лабораторія в Ухані.
Нагадаємо, наприкінці січня і на початку лютого група експертів ВООЗ у супроводі китайських колег відвідала Ухань, в якому наприкінці 2019 року медики вперше виявили сліди COVID-19. Згодом дехто з членів групи експертів ВООЗ повідомив ЗМІ, що китайська влада не надала достатньо даних про поширення коронавірусу.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Епіцентр епідемії
Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Потанцюймо?
Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Уханський ринок - розсадник епідемії?
М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Ресторани знову працюють
Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Окулярний рай
Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Про смаки не сперечаються
Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Маски як рутина
Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.