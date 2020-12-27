У КНР до чотирьох років ув'язнення засудили журналістку, що повідомляла про СOVID-19

Китайську журналістку Жань Жан, яка повідомляла про початок епідемії коронавірусу у місті Ухань, засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення. Відповідний вирок суд у Шанхаї виніс в понеділок, 28 грудня, повідомив один з адвокатів 37-річної журналістки.

Інформаційне агентство AFP повідомляє з посиланням на матеріали суду про те, що Жань Жан звинуватили у "провокації суперечок та заохоченні заворушень". Журналістка у своїх матеріалах критикувала реакцію влади на поширення коронавірусу в Ухані.

Читайте також: За погані новини за ґрати? Як журналістів ув'язнюють за висвітлення пандемії

Здоров'я журналістки під загрозою

Жань Жан було затримано у травні. При цьому адвокати повідомляють про те, що вона зараз перебуває у "надзвичайно поганому" фізичному стані. Це пов'язано, зокрема, з тим, що у червні журналістка оголосила голодування, однак її годували примусово.

Її матеріали та прямі ефіри активно поширювалися соціальними мережами у лютому цього року, привернувши таким чином увагу китайської влади. Жань Жан таким чином стала вже восьмою людиною, яку у Китаї було засуджено за критичне до влади інформування про перебіг епідемії COVID-19 у країні.

Початок пандемії в Ухані

Саме в Ухані було вперше встановлено факт передачі коронавірусу SARS-CoV-2 від людини до людини наприкінці 2019 року. Протягом декількох тижнів вірус, що викликає хворобу COVID-19, швидко поширився у багатомільйонному місті.

Лише 23 січня влада Китаю ухвалила рішення обмежити сполучення з містом, а за декілька днів обмежувальні заходи поширилися на всю провінцію Хубей, в якій розташований Ухань. Однак це не зупинило розповсюдження вірусу, який потрапив з Китаю до інших країн світу.

Читайте також: У Китаї рекордне зростання експорту на тлі пандемії COVID-19

Водночас поширення COVID-19 у КНР завдяки надзвичайно жорстоким карантинним заходам вдалося майже повністю зупинити. Влада Китаю називає це своїм надзвичайним успіхом та відмовляється визнавати відповідальність за пізнє реагування на початок епідемії, яке призвело до поширення вірусу за межі країни.