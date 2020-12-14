За погані новини за ґрати? Як журналістів ув'язнюють за висвітлення пандемії

Організація "Репортери без кордонів" наголошує: нині у світі за ґратами перебувають 387 працівників ЗМІ. Ситуацію погіршила пандемія COVID-19, адже деякі уряди не толерують критичної інформації медіа.
Неурядова організація "Репортери без кордонів" оприлюднила першу частину звіту про небезпеки роботи журналістів, згідно з якою, станом на 1 грудня 2020 року у всьому світі в ув'язненні перебувало 387 працівників засобів масової інформації (ЗМІ). У першій частині доповіді загалом ішлося про затриманих, викрадених і зниклих репортерів. Ближче до Нового року має з'явитися друга частина звіту, у якій наводитиметься статистика загиблих протягом року журналістів.
Як пояснила представниця "Репортерів без кордонів" Катя Ґлоґер (Katja Gloger), нині влада багатьох країн реагує на протести, невдоволення або кризу, подібну до тієї, котру спричинила пандемія COVID-19, репресивними заходами проти "носіїв поганих новин". "Така велика кількість журналістів у всьому світі, які перебувають в ув'язненні, яскраво унаочнює нинішню загрозу свободі преси", - застерігає Ґлоґер. "За кожною з цих справ стоїть доля людини, якій загрожують кримінальним судом, тривалим тюремним ув'язненням, а часто й знущанням за те, що та не підкорилася цензурі й репресіям", - додала вона.
Її колега Сільві Аренс-Урбанек (Sylvie Ahrens-Urbanek) наводить конкретні приклади журналістів з Африки. Скажімо, відомий журналіст-розслідувач із Зімбабве Хоупвелл Чин'оно займався розслідуванням практики продажу урядом медикаментів проти COVID-19 за завищеними цінами. "Його жорстко заарештували й витягли з власного будинку", - розповіла вона. Журналіст провів півтора місяця у в'язниці, і йому неодноразово відмовляли у звільненні під заставу, додала Аренс-Урбанек.
Крім того, досі під вартою перебуває руандійський журналіст Дьєдонне Нійонсенга. Директора онлайн-телеканалу "Ishema" обвинувачують у тому, що він знехтував вжитими в країні протиепідемічними заходами. За інформацією "Репортерів без кордонів", його заарештували ще у квітні цього року. Як каже Аренс-Урбанек, що спеціалізується на Африці, Дьєдонне Нійонсенга розповідав про вплив урядових постанов на суспільне життя. На думку уряду Руанди, твердження Нійонсенги про те, що солдати вчиняли зґвалтування під час контролю за дотримання комендантської години, ймовірно, були особливо небажаними й дражливими.
За даними організації "Репортери без кордонів", випадки з Руанди і Мозамбіку підтверджують глобальну тенденцію. Навіть якщо Африка постраждала від наслідків пандемії пізніше, ніж Азія і Європа. "Ми бачимо, що зазіхання на свободу преси посилилися там так само із зростанням числа випадків зараження коронавірусом", - говорить Аренс-Урбанек.
За її словами, оскільки коронавірус поширювався дедалі швидше, у період з 15 березня по 15 травня у в'язницях опинилося втричі більше журналістів, ніж рік тому. Як каже Аренс-Урбанек, до кінця листопада у цілому 40 чоловіків і жінок були "заарештовані за їхнє висвітлення пандемії" і щодо цього є достатньо доказів.
Якщо подивитися детальніше на окремі країни, то виявиться, що, приміром, у Африці країною з найбільшою кількістю ув'язнених журналістів - 30 - став Єгипет. А загалом безперечним лідером за кількістю журналістів за ґратами залишається Китай - 117 осіб. Дедалі частіше у тюрмі опиняються через свою журналістську діяльність жінки. Натепер таких ув'язнених журналісток налічується 42 особи, що на 35 відсотків більше, ніж торік. Особливо багато таких випадків у Білорусі та Ірані - по чотири на кожну країну.
Останнім часом влада Білорусі була особливо "нещадною" у своїх репресіях за будь-які повідомлення про ситуацію в країні. Починаючи з 9 серпня, тобто дати проведення президентських виборів у Білорусі та початку масових акцій протесту, "Репортери без кордонів" зареєстрували не менше 370 журналістів, заарештованих за висвітлення чергових акцій протесту проти суперечливого переобрання президента Олександра Лукашенка. У більшості випадків це призводило до коротких термінів тюремного ув'язнення, наголошують "Репортери без кордонів". Але водночас є вже й перші кримінальні процеси проти представників ЗМІ, які, згідно з оцінками організації, "можуть завершитися багаторічними строками позбавлення волі".
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А найвідомішим ув'язненим в Європі є Джуліан Ассанж. Засновник Wikileaks перебуває у британській в'язниці суворого режиму Бельмарш в очікуванні рішення про те, чи буде він екстрадований до США після процесу, що спричинив міжнародну критику. Вердикт мають оголосити на початку січня. В останній доповіді організації "Репортери без кордонів" зазначається, що під час пандемії COVID-19 умови утримання у в'язниці, де він перебуває, "значно погіршилися". У документі наголошувалося, що ризик зараження і наслідки ізоляції становлять "загрозу життю", враховуючи "вкрай ослаблене психічне і фізичне здоров'я Ассанжа".
"Репортерів без кордонів" також дуже непокоять факти викрадення і зникнення журналістів. В Африці, де в 2019 році не зник жоден журналіст, натепер, за словами Сільві Аренс-Урбанек, таких репортерів двоє. До 1 грудня не було отримано жодної точної інформації про постраждалих з Мозамбіку і Демократичної Республіки Конго, "хто викрав їх, чи живі вони ще і де саме". Неясною залишається також доля репортера з Перу і репортера з Іраку.
Нині у руках викрадачів перебувають 54 журналісти, котрих викрали в трьох країнах, де досі вирують громадянські війни - Сирія, Ірак, Ємен. "Репортери без кордонів" прихильні справі звільнення всіх затриманих, викрадених і зниклих на багатьох рівнях. Однак у випадку з іранським блогером Рухоллою Замом надії на хороший кінець вже немає - його стратили в суботу.