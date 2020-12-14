За погані новини за ґрати? Як журналістів ув'язнюють за висвітлення пандемії

Неурядова організація "Репортери без кордонів" оприлюднила першу частину звіту про небезпеки роботи журналістів, згідно з якою, станом на 1 грудня 2020 року у всьому світі в ув'язненні перебувало 387 працівників засобів масової інформації (ЗМІ). У першій частині доповіді загалом ішлося про затриманих, викрадених і зниклих репортерів. Ближче до Нового року має з'явитися друга частина звіту, у якій наводитиметься статистика загиблих протягом року журналістів.

Як пояснила представниця "Репортерів без кордонів" Катя Ґлоґер (Katja Gloger), нині влада багатьох країн реагує на протести, невдоволення або кризу, подібну до тієї, котру спричинила пандемія COVID-19, репресивними заходами проти "носіїв поганих новин". "Така велика кількість журналістів у всьому світі, які перебувають в ув'язненні, яскраво унаочнює нинішню загрозу свободі преси", - застерігає Ґлоґер. "За кожною з цих справ стоїть доля людини, якій загрожують кримінальним судом, тривалим тюремним ув'язненням, а часто й знущанням за те, що та не підкорилася цензурі й репресіям", - додала вона.

Страшні наслідки критичного висвітлення пандемії

Її колега Сільві Аренс-Урбанек (Sylvie Ahrens-Urbanek) наводить конкретні приклади журналістів з Африки. Скажімо, відомий журналіст-розслідувач із Зімбабве Хоупвелл Чин'оно займався розслідуванням практики продажу урядом медикаментів проти COVID-19 за завищеними цінами. "Його жорстко заарештували й витягли з власного будинку", - розповіла вона. Журналіст провів півтора місяця у в'язниці, і йому неодноразово відмовляли у звільненні під заставу, додала Аренс-Урбанек.

Крім того, досі під вартою перебуває руандійський журналіст Дьєдонне Нійонсенга. Директора онлайн-телеканалу "Ishema" обвинувачують у тому, що він знехтував вжитими в країні протиепідемічними заходами. За інформацією "Репортерів без кордонів", його заарештували ще у квітні цього року. Як каже Аренс-Урбанек, що спеціалізується на Африці, Дьєдонне Нійонсенга розповідав про вплив урядових постанов на суспільне життя. На думку уряду Руанди, твердження Нійонсенги про те, що солдати вчиняли зґвалтування під час контролю за дотримання комендантської години, ймовірно, були особливо небажаними й дражливими.

Китай - лідер за числом ув'язнених журналістів

За даними організації "Репортери без кордонів", випадки з Руанди і Мозамбіку підтверджують глобальну тенденцію. Навіть якщо Африка постраждала від наслідків пандемії пізніше, ніж Азія і Європа. "Ми бачимо, що зазіхання на свободу преси посилилися там так само із зростанням числа випадків зараження коронавірусом", - говорить Аренс-Урбанек.

Журналістика й досі залишається інколи вкрай небезпечним заняттям

За її словами, оскільки коронавірус поширювався дедалі швидше, у період з 15 березня по 15 травня у в'язницях опинилося втричі більше журналістів, ніж рік тому. Як каже Аренс-Урбанек, до кінця листопада у цілому 40 чоловіків і жінок були "заарештовані за їхнє висвітлення пандемії" і щодо цього є достатньо доказів.

Якщо подивитися детальніше на окремі країни, то виявиться, що, приміром, у Африці країною з найбільшою кількістю ув'язнених журналістів - 30 - став Єгипет. А загалом безперечним лідером за кількістю журналістів за ґратами залишається Китай - 117 осіб. Дедалі частіше у тюрмі опиняються через свою журналістську діяльність жінки. Натепер таких ув'язнених журналісток налічується 42 особи, що на 35 відсотків більше, ніж торік. Особливо багато таких випадків у Білорусі та Ірані - по чотири на кожну країну.

Найвідоміший в'язень Європи - засновник Wikileaks Джуліан Ассанж

Останнім часом влада Білорусі була особливо "нещадною" у своїх репресіях за будь-які повідомлення про ситуацію в країні. Починаючи з 9 серпня, тобто дати проведення президентських виборів у Білорусі та початку масових акцій протесту, "Репортери без кордонів" зареєстрували не менше 370 журналістів, заарештованих за висвітлення чергових акцій протесту проти суперечливого переобрання президента Олександра Лукашенка. У більшості випадків це призводило до коротких термінів тюремного ув'язнення, наголошують "Репортери без кордонів". Але водночас є вже й перші кримінальні процеси проти представників ЗМІ, які, згідно з оцінками організації, "можуть завершитися багаторічними строками позбавлення волі".

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А найвідомішим ув'язненим в Європі є Джуліан Ассанж. Засновник Wikileaks перебуває у британській в'язниці суворого режиму Бельмарш в очікуванні рішення про те, чи буде він екстрадований до США після процесу, що спричинив міжнародну критику. Вердикт мають оголосити на початку січня. В останній доповіді організації "Репортери без кордонів" зазначається, що під час пандемії COVID-19 умови утримання у в'язниці, де він перебуває, "значно погіршилися". У документі наголошувалося, що ризик зараження і наслідки ізоляції становлять "загрозу життю", враховуючи "вкрай ослаблене психічне і фізичне здоров'я Ассанжа".

Акція на підтримку Джуліана Ассанжа в Лондоні, вересень 2020 року

54 викрадених і 4 зниклих журналісти

"Репортерів без кордонів" також дуже непокоять факти викрадення і зникнення журналістів. В Африці, де в 2019 році не зник жоден журналіст, натепер, за словами Сільві Аренс-Урбанек, таких репортерів двоє. До 1 грудня не було отримано жодної точної інформації про постраждалих з Мозамбіку і Демократичної Республіки Конго, "хто викрав їх, чи живі вони ще і де саме". Неясною залишається також доля репортера з Перу і репортера з Іраку.

Страчений в Ірані блогер Рухолла Зам

Нині у руках викрадачів перебувають 54 журналісти, котрих викрали в трьох країнах, де досі вирують громадянські війни - Сирія, Ірак, Ємен. "Репортери без кордонів" прихильні справі звільнення всіх затриманих, викрадених і зниклих на багатьох рівнях. Однак у випадку з іранським блогером Рухоллою Замом надії на хороший кінець вже немає - його стратили в суботу.

Свобода преси? Ні, не чули "Африканська Північна Корея": Еритрея Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" розмістила цю країну, у якій панує диктатура, в самому кінці свого рейтингу. Ніде у світі немає гіршої ситуації зі свободою преси. Багато журналістів змушені покинути країну. Лише радіостанції в екзилі, як-то "Радіо Ерена", яке мовить із Парижа, доносять до жителів країни незалежну інформацію.

Свобода преси? Ні, не чули Північна Корея: під владою диктатора "Свобода преси" - хибне словосполучення й у контексті Північної Кореї. Адже журналісти у цій країні не можуть вільно працювати. Диктатор Кім Чен Ин контролює, що і яким чином висвітлюють ЗМІ. Телевізори і радіоприймачі "ловлять" лише передачі державних каналів. А той, хто наважується вільно висловлювати свої думки, разом із цілою родиною опиняється у так званих "таборах з перевиховання".

Свобода преси? Ні, не чули Вдаваний плюралізм у Туркменістані Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов володіє усіма ЗМІ у країні. Виняток - газета "Рисгал". Але попри зовнішню незалежність кожне число газети перед публікацією мусить пройти попередню цензуру. Нещодавно у країні ухвалили закон проти монополії ЗМІ. Відтоді туркмени отримали доступ до іноземних новин. Інтернет у країні контролюється державою, а більшість сайтів блокуються.

Свобода преси? Ні, не чули Свобода преси під обстрілом у Сирії Від початку протестів проти Башара Асада багато журналістів і блогерів зазнали переслідувань і загинули. "Репортери без кордонів" уже багато років зараховують режим Асада до "ворогів свободи преси". Однак і "Фронт Аль-Нусра", який бореться проти Асада, і так звана "Ісламська держава" нападають на журналістів сирійських державних ЗМІ. Їх викрадають і публічно страчують.

Свобода преси? Ні, не чули Китайська несвобода преси "Репортери без кордонів" вважають Китай найбільшою в’язницею для блогерів і журналістів. Авторитарний режим жорстко придушує вільні висловлювання. Тиск на іноземних журналістів, які працюють у країні, також посилюється. Регіони країни для них - табу, їхня праця контролюється, тоді як їхні асистенти або ж ті, хто погодився дати інтерв’ю, ризикують потрапити за ґрати.

Свобода преси? Ні, не чули В'єтнам: боротьба проти критиків режиму Незалежних ЗМІ у В'єтнамі немає. Комуністична партія, яка керує країною, вирішує, що саме журналісти можуть публікувати. Видавці, редактори і журналісти переважно є членами партії. Влада посилено стежить за блогерами, а тих, хто кидає виклик "монополії на істину" компартії, примушує замовкнути ув’язненням. Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня



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