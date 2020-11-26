Репортери без кордонів: У світі ув'язнені 387 журналістів

Понад половину із ув'язнених журналістів у світі, як і минулого року, перебувають у тюрмах Китаю, Саудівської Аравії, Єгипту, В'єтнаму і Сирії.
Щонайменше 387 журналістів перебувають у в'язницях у всьому світі з причин, пов'язаних з їхньою професійною діяльністю. При цьому деякі з них лише інформували людей про пандемію COVID-19. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF), оприлюдненому в понеділок, 14 грудня.
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Понад половину із цих журналістів (61 відсоток) ув'язнені в п'ятьох країнах світу. Як і минулого року, до переліку цих держав входять Китай (117 ув'язнених), Саудівська Аравія (34), Єгипет (30), В'єтнам (28) і Сирія (27). На даний час 54 журналісти вважаються викраденими, у 2020-му зникли безвісти четверо співробітників ЗМІ.
Із ув'язнених на сьогодні журналістів у світі - 42 жінки. Це - на 35 відсотків більше у порівнянні з минулим роком. Найбільше співробітниць ЗМІ ув'язнено у Білорусі та Ірані - по чотири.
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Як зауважують правозахисники, понад 130 співробітників ЗМІ у різних країнах були свавільно заарештовані через те, що повідомляли про кризу, спричинену пандемією коронавірусу. "Багато хто лише на декілька годин або днів, інші - на декілька тижнів. На даний момент у в'язницях перебувають ще щонайменше 14 з них", - зазначили в організації, цитує інформагенція dpa. З цього правозахисники зробили висновки, що уряди у різних частинах світу намагалися придушити незалежне інформування про коронавірусну кризу та її наслідки.
Крім того, у Білорусі з 9 серпня, коли почалися протести, було зафіксовано понад 370 переважно короткочасних арештів працівників ЗМІ.
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"Дуже велика кількість ув'язнених у всьому світі журналістів вказує на нинішні загрози свободі преси", - заявила речниця організації Катя Ґлоґер (Katja Gloger).
Вона зауважила, що надто багато урядів реагують на протести, порушення чи кризи репресіями проти тих, хто приносить погані новини. "За кожною з цих справ стоїть доля людини, якій загрожують кримінальні процеси, тривале ув’язнення та часто жорстоке поводження, оскільки вона не схилилася перед цензурою та репресіям", - наголосила Ґлоґер.
Станом на 1 грудня цього року у в'язницях перебували лише на двох співробітників ЗМІ менше, ніж торік. Тоді їхня кількість суттєво зросла вже втретє поспіль, сягнувши максимального показника у 389 заарештованих журналістів.
Крім того, в цей період п'ятьом журналістам загрожувало виконання смертних вироків. Четверо з них перебувають у руках повстанців в Ємені. Тим часом в Ірані 12 грудня таки стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама.