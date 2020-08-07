З початку 2020 року в світі вбито понад 30 журналістів

З початку 2020 року в усьому світі вбито 31 працівника засобів масової інформації, заявила в понеділок, 2 листопада, міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів". У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначають 2 листопада, вона закликала заснувати в ООН посаду спеціального представника із захисту журналістів. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повинен використати останній рік своїх повноважень задля підвищення рівня захисту співробітників ЗМІ, заявив генеральний секретар "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар.

Найбільше журналістів вбиті цього року в Мексиці - 5. В Іраку загинули четверо працівників ЗМІ і по троє в Гондурасі, Пакстані та Сирії.

Про необхідність більш надійного захисту журналістів заявила і уповноважена уряду ФРН з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler). "Правові системи повинні забезпечити захист видавництв і представників преси, щоб вони могли займатися своєю роботою незалежно і не відчуваючи страху. Журналістам потрібна ця свобода, і їм потрібна безпека", - заявила вона.

У 2019 році у світі було вбито 53 працівників ЗМІ та цивільних журналістів. Зниження числа смертей журналістів та інших співробітників ЗМІ цього року "Репортери без кордонів" пов'язують насамперед з пандемією коронавірусу. Також скоротилась кількість убитих журналістів в кризових регіонах, оскільки дедалі менше ЗМІ відправляють туди своїх співробітників.

Разом з тим "Репортери без кордонів" зафіксували посилений тиск на журналістів. "Загрози стають різноманітнішими, і боротися з ними все складніше", - зазначив Крістоф Делуар.

За останні десять років "Репортери без кордонів" зареєстрували у цілому майже 1000 вбивств журналістів у зв'язку з їх професійною діяльністю."Багато з цих злочинів так і не були належним чином розслідувані, а винні не були притягнені до відповідальності", - констатував Делуар.