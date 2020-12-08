В Ірані стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама

В Ірані вранці у суботу, 12 грудня, стратили відомого опозиційного журналіста Рухоллу Зама. Його обвинуватили в підбурюванні до антиурядових протестів у 2017-18 роках, повідомляє інформагентство AFP з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Вирок Заму, якому закидають "важкі злочини" проти Ісламської Республіки, кілька днів тому підтвердив Верховний суд країни.

Зам тривалий час жив у еміграції в Парижі. У Франції він мав статус біженця. З Парижа він керував критичним до іранської влади новинним порталом Amad News. Корпус вартових ісламської революції повідомив про арешт Зама у жовтні 2019 року, при цьому не зазначивши час та місце затримання. За даними ЗМІ, іранські спецслужби заманили журналіста в Ірак, де і затримали.

Читайте також: У світі шоковані стратою іранського атлета

Влада Ірану стверджує, що Зам працював на французьку розвідку, а також отримував підтримку від США та Ізраїлю. Серед висунутих жрналісту пунктів обвинувачення: злочин проти внутрішньої та зовнішньої безпеки Ірану, шпигунство на користь французької розвідки, а також образа ісламу. Рухоллі Заму було 47 років.

Читайте також: ЗМІ: В Ірані повісили фізика-ядерника, який повернувся зі США