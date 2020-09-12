У світі шоковані стратою іранського атлета

В Ірані повідомили, що в суботу, 12 вересня, стратили 27-річного борця Навіда Афкарі, незважаючи на міжнародну кампанію солідарності. За офіційними даними Афкарі вбив силовика під час протестів проти економічної та політичної ситуації в країні в 2018 році, він зізнався у скоєнні злочину. Водночас, як зазначає інформагенція SID з посиланням на правозахисні організації, ці зізнання були отримані під час тортур.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) був "вражений" "сумною новиною". Раніше президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) написав листи до аятоли Алі Хаменеї та президента Ірану Хасана Роухані з проханням про помилування 27-річного Навіда Афкарі.

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Також до кампанії його порятунку приєдналися німецькі спортсмени та Німецька конфедерація олімпійських видів спорту (DOSB). Вони звернулися до іранської судової влади з проханням призупинити виконання страти.

Президент США Дональд Трамп також звернувся до влади Ірану з цього приводу. "До керівників Ірану, я був би дуже вдячний, якщо б ви пощадили життя цього молодого чоловіка, а не стратили його. Дякую!", - написав він у соцмережі Twitter.

Утім, спортсмена все одно стратили "за наполяганням сім'ї жертви", хоч адвокат Навіда Афкарі заявив, що на 13 вересня була запланована зустріч родичів вбитого силовика, які, за його словами, хотіли попросити про помилування хлопця.

Крім того, згідно із законом, засуджений має право побачити свою сім'ю перед стратою. Іранська влада, однак, не дала скористатися 27-річному хлопцю своїм законним правом.

Нагадаємо, востаннє протести в Ірані спалахнули в листопаді минулого року через підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною. Спочатку протестами були охоплені кілька міст, але згодом акції проходили по всій країні.

Під час протестів мітингарі підпалювали заправки, нападали на поліцейські відділки та грабували магазини. За непідтвердженими даними, під час протестів загалом було затримано понад тисячу людей. При цьому через блокування інтернету у країні фото- та відеопідтверджень щодо протестів було дуже мало. Точно невідома і кількість жертв - за даними ЗМІ, силовики вбили від 230 до понад тисячі людей.