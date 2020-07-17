Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок журналісту

Верховний суд Ірану у вівторок, 8 грудня, підтвердив смертний вирок, винесений раніше опозиційному журналісту Рухоллі Заму революційним судом у Тегерані. Заму, який тривалий час проживав у Парижі як біженець, правоохоронні органи Ірану закидають причетність до масових протестів проти іранської влади, що відбувалися наприкінці 2017 року і на початку 2018-го, інформує агенція AFP.

Читайте також: Масова страта в Ірані: Тегеран просить Захід "не втручатися у внутрішні справи"

Зам довгий час жив у Франції, де отримав статус біженця. Там він керував критичним до іранської влади інформаційним порталом Amad News.

На батьківщині Зама обвинуватили у роботі на французькі спецслужби за підтримки США та Ізраїлю, а також у "злочинах проти внутрішньої та зовнішньої безпеки" та в образах на адресу ісламу. У Корпусі вартових ісламської революції повідомили про затримання журналіста у жовтні 2019 року, не надавши жодних подробиць про місце й час арешту.

Читайте також: ЗМІ: В Ірані повісили фізика-ядерника, який повернувся зі США