Обмеження на в'їзд до Німеччини можуть зберегти після пандемії COVID-19

Обмеження на в'їзд до Німеччини з зон підвищеного ризику зараження коронавірусом можуть зберегтися навіть у тому випадку, якщо у ФРН скасують режим епідеміологічної ситуації на національному рівні. Відповідні поправки до закону про епідеміологічний захист Бундестаг ухвалив пізно ввечері у четвер, 24 червня.

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Ухвалено, що заходи боротьби з поширенням коронавірусу можна буде продовжити на термін до одного року з часу скасування режиму кризової ситуації.

Раніше, 11 червня, Бундестаг підтримав продовження режиму епідеміологічної ситуації в країні ще на три місяці - до вересня. Без цього рішення кризовий режим закінчився б 30 червня.

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Режим епідеміологічної ситуації національного масштабу в Німеччині

25 березня 2020 року Бундестаг вперше запровадив режим епідеміологічної ситуації національного масштабу, який з того часу регулярно продовжували. Цей захід дає федеральному уряду право ухвалювати рішення безпосередньо, без згоди Бундесрату (представництва федеральних земель - Ред.), - у тому числі щодо тестів, вакцинації, в'їзду в країну або охорони праці.

18 листопада 2020 року на тлі численних акцій протесту проти жорстких обмежень Бундестаг схвалив поправки до закону про епідеміологічний захист. Ухвалені зміни привели у відповідність правову базу щодо жорстких обмежень у суспільному та економічному житті Німеччини, запроваджених раніше федеральною і земельною владою для боротьби з пандемією коронавірусу.

Ухвалена 24 червня постанова стосується лише обмежень на в'їзд, які тепер можна буде залишити в силі і після скасування режиму епідеміологічної ситуації.

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