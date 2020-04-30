У Німеччині за допомогу "Хезболлі" заборонили три організації

У низці федеральних земель Німеччини проводяться обшуки задля реалізації рішення міністерства внутрішніх справ ФРН щодо заборони трьох організацій за їхню допомогу ліванському терористичному угрупованню "Хезболла". Про це у середу, 19 травня, повідомив речник відомства Стів Альтер (Steve Alter).

За його словами, рішення заборонити об'єднання "Німецька ліванська родина", "Люди для людей" та "Даси мир" було ухвалене ще 15 квітня. Нині ж у країні проводиться серія слідчих дій для втілення цієї заборони у життя. Обшуки при цьому відбуваються у Бремені, Гессені, Гамбургу, Нижній Саксонії, Північному Рейні-Вестфалії, Шлезвіг-Гольштейні та Рейнланд-Пфальці.

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Зеегофер проти підтримки тероризму

"Той, хто підтримує тероризм, не зможе почуватися у Німеччині безпечно, - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) з цього приводу. - Не важливо, під яким прикриттям виступають його прихильники, вони не зможуть знайти у нашій країні місце для переховування", - цитує у Twitter міністра його речник.

За даними МВС Німеччини, три організації збирали пожертви та фінансово підтримували родини "мучеників" "Хезболли". Метою цих об'єднань була підтримка ліванської терористичної організації у війні проти Ізраїлю, що суперечить духу взаєморозуміння між народами, додають у відомстві. Там зазначають - усвідомлення того, що родичі отримають фінансову допомогу в разі їхньої смерті, підвищує вірогідність того, що молоді прихильники "Хезболли" будуть готові взяти участь у війні проти Ізраїлю.

За оцінками правоохоронців, ці три фонди були засновані на заміну об'єднанню "Сирітський проєкт Ліван". Його у 2014 році заборонив попередник Зеегофера Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière).

Заборона "Хезболли" у Німеччині

"Хезболла" є політичною партією у Лівані, що має свій телеканал, благодійні проєкти та власні озброєні бойові загони. Грошима та зброєю її підтримує Іран. Бойовики "Хезболли" брали участь у війні в Сирії на боці військ президента країни Башара Асада.

При цьому Німеччина є для членів цієї організації місцем для перепочинку та переховування, вважають у Федеральному відомстві з охорони конституції Німеччини. За оцінками відомства, кількість членів "Хезболли", що перебувають у ФРН, складає близько 1050 осіб.

У березні 2020 року діяльність цієї організаціїзаборонили у Німеччині.