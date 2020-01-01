 США запропонували 10 мільйонів доларів за відомості про лідера ″Хезболла″ в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США запропонували 10 мільйонів доларів за відомості про лідера "Хезболла" в Іраку

Мухаммад Кавтарані - колишній сподвижник іранського генерала Сулеймані, убитого в січні за наказом Трампа. Нині він координує діяльність шиїтських парамілітарних формувань у Іраку.

Бойовики проіранських шиїтських формувань у Іраку

Бойовики проіранських шиїтських формувань у Іраку (архівне фото)

Вашингтон запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Мухаммада Кавтарані - лідера ліванського шиїтського угрупування "Хезболла" в Іраку. Про це в п'ятницю, 10 квітня, повідомив Держдепартамент США.

Винагороджуватиметься, зокрема, інформація про "активність, мережі та контактні особи" Кавтарані, зазначається на сайті американського дипломатичного відомства.

Читайте також: США відмовилися обговорювати з Іраком виведення військ 

Перебрав на себе "частину політичної відповідальності"

У Вашингтоні переконані, що Кавтарані взяв на себе "частину політичної координації" дій проіранських шиїтських парамілітарних формувань у Іраку. Раніше цим займався іранський генерал, командувач спецпідрозділом "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані. Останній був убитий на початку січня, тож після його смерті частину повноважень перебрав на себе Кавтарані, стверджують у Вашингтоні.

Починаючи з 2013 року Кавтарані згадується у списках міжнародних терористів, складених урядом США. Його звинувачують у сприянні непідконтрольним іракському уряду воєнізованим угрупованням, котрі скоїли низку нападів на дипломатичні представництва й залучені в злочинну діяльність.

Ще 2019 року Вашингтон оголошував винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію, що може допомогти завадити фінансуванню "Хезболли".

Нагадаємо, іранський генерал Касем Сулеймані загинув 3 січня в результаті вчиненого безпілотниками ракетного удару в районі міжнародного аеропорту Багдада. Наказ на проведення цієї операції віддав президент США Дональд Трамп.

У відповідь на такі дії США Іран 8 січня обстріляв дві військові бази в Іраку, на яких дислокувалися військовослужбовці США.

Згодом було зафіксовано кілька обстрілів військових баз, де перебували американські військові, з реактивних установок залпового вогню. Вашингтон поклав відповідальність за обстріли на проіранські шиїтські формування.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

В Іраку знову обстріляли ракетами базу з американськими військовими

Внаслідок обстрілу ракетами типу "Катюша" військової бази Таджи, де розміщені американські військовослужбовці, ніхто не постраждав. (15.01.2020)  

Пентагон: 34 військових США отримали травми мозку через ракетний обстріл Ірану

У 34 американських військовослужбовців діагностували травми мозку через ракетний удар Ірану по базі в Іраку, на якій вони перебували. Половина з постраждалих вже повернулася до несення служби. (24.01.2020)  

В Іраку обстріляли базу з військовими США: щонайменше троє загиблих

У військову базу Таджі в центральному Іраку влучило від 10 до 15 ракет. Загинуло двоє американських військових та один британець, ще десятеро людей отримали поранення. (11.03.2020)  

Пентагон: від ракетного удару Ірану 8 січня постраждали 109 військових

Спершу президент США заявляв, що внаслідок обстрілу бази США в Іраку військовослужбовці не постраждали. Незабаром після цього обстрілу 8 січня іранські ППО збили під Тегераном пасажирський літак МАУ. (11.02.2020)  

Також за темою

Irak | Gewaltsame Proteste auf dem Geländer der US Botschaft

Протестувальники підпалили дах посольства США в Іраку 01.01.2020

Морські піхотинці США застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили дах американського посольства у Багдаді.

Irak Proteste in Bagdad

У Багдаді напали на посольство США 31.12.2019

Через авіаудари США в Іраку декілька тисяч протестувальників атакували американське посольство у Багдаді. Іракський уряд заявив про перегляд відносин з Вашингтоном.

Irak US Botschaft in Bagdad

В Іраку ракетами обстріляли авіабазу та район, де розташоване посольство США 04.01.2020

Кілька ракет випустили по так званій "зеленій зоні", де розташоване американське посольство в Багдаді. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США.

Реклама

Докладно

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дозволяє собі бути без захисної маски

Коронавірус у Північній Кореї: є чи ні?

Влада Північної Кореї запевняє, що в країні хворих на COVID-19 немає. Спостерігачі ж говорять про початок епідемії.  

Безробіття в США

У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних

За останні три тижні через епідемію COVID-19 у Сполучених Штатах роботу втратили майже 17 мільйонів людей.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  