США запропонували 10 мільйонів доларів за відомості про лідера "Хезболла" в Іраку

Мухаммад Кавтарані - колишній сподвижник іранського генерала Сулеймані, убитого в січні за наказом Трампа. Нині він координує діяльність шиїтських парамілітарних формувань у Іраку.
Вашингтон запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Мухаммада Кавтарані - лідера ліванського шиїтського угрупування "Хезболла" в Іраку. Про це в п'ятницю, 10 квітня, повідомив Держдепартамент США.
Винагороджуватиметься, зокрема, інформація про "активність, мережі та контактні особи" Кавтарані, зазначається на сайті американського дипломатичного відомства.
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Перебрав на себе "частину політичної відповідальності"
У Вашингтоні переконані, що Кавтарані взяв на себе "частину політичної координації" дій проіранських шиїтських парамілітарних формувань у Іраку. Раніше цим займався іранський генерал, командувач спецпідрозділом "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані. Останній був убитий на початку січня, тож після його смерті частину повноважень перебрав на себе Кавтарані, стверджують у Вашингтоні.
Починаючи з 2013 року Кавтарані згадується у списках міжнародних терористів, складених урядом США. Його звинувачують у сприянні непідконтрольним іракському уряду воєнізованим угрупованням, котрі скоїли низку нападів на дипломатичні представництва й залучені в злочинну діяльність.
Ще 2019 року Вашингтон оголошував винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію, що може допомогти завадити фінансуванню "Хезболли".
Нагадаємо, іранський генерал Касем Сулеймані загинув 3 січня в результаті вчиненого безпілотниками ракетного удару в районі міжнародного аеропорту Багдада. Наказ на проведення цієї операції віддав президент США Дональд Трамп.
У відповідь на такі дії США Іран 8 січня обстріляв дві військові бази в Іраку, на яких дислокувалися військовослужбовці США.
Згодом було зафіксовано кілька обстрілів військових баз, де перебували американські військові, з реактивних установок залпового вогню. Вашингтон поклав відповідальність за обстріли на проіранські шиїтські формування.
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