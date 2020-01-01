США запропонували 10 мільйонів доларів за відомості про лідера "Хезболла" в Іраку

Вашингтон запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Мухаммада Кавтарані - лідера ліванського шиїтського угрупування "Хезболла" в Іраку. Про це в п'ятницю, 10 квітня, повідомив Держдепартамент США.

Винагороджуватиметься, зокрема, інформація про "активність, мережі та контактні особи" Кавтарані, зазначається на сайті американського дипломатичного відомства.

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Перебрав на себе "частину політичної відповідальності"

У Вашингтоні переконані, що Кавтарані взяв на себе "частину політичної координації" дій проіранських шиїтських парамілітарних формувань у Іраку. Раніше цим займався іранський генерал, командувач спецпідрозділом "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані. Останній був убитий на початку січня, тож після його смерті частину повноважень перебрав на себе Кавтарані, стверджують у Вашингтоні.

Починаючи з 2013 року Кавтарані згадується у списках міжнародних терористів, складених урядом США. Його звинувачують у сприянні непідконтрольним іракському уряду воєнізованим угрупованням, котрі скоїли низку нападів на дипломатичні представництва й залучені в злочинну діяльність.

Ще 2019 року Вашингтон оголошував винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію, що може допомогти завадити фінансуванню "Хезболли".

Нагадаємо, іранський генерал Касем Сулеймані загинув 3 січня в результаті вчиненого безпілотниками ракетного удару в районі міжнародного аеропорту Багдада. Наказ на проведення цієї операції віддав президент США Дональд Трамп.

У відповідь на такі дії США Іран 8 січня обстріляв дві військові бази в Іраку, на яких дислокувалися військовослужбовці США.

Згодом було зафіксовано кілька обстрілів військових баз, де перебували американські військові, з реактивних установок залпового вогню. Вашингтон поклав відповідальність за обстріли на проіранські шиїтські формування.