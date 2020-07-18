 Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2021

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Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International

Глава МВС Німеччини оголосив про заборону об'єднання салафітів Ansaar International, що позиціонувалося як гуманітарна організація, але перераховувало пожертви терористам.

Обшуки в приміщеннях організації Ansaar International у Дюссельдорфі

Обшуки в приміщеннях організації Ansaar International у Дюссельдорфі

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заборонив у країні міжнародне об'єднання салафітів Ansaar International, а також його численні відгалуження за участь у фінансуванні тероризму. Про це у середу, 5 травня, повідомив у Twitter речник Зеегофера Стів Альтер (Steve Alter).

"Той, хто хоче побороти терор, має висушити його грошові джерела", - цитує Альтер слова міністра.

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Пожертви йшли на фінансування "Фронту ан-Нусра" і ХАМАС

У поясненні міністерства зазначається - заборона пов'язана із тим, що пожертви Ansaar International використовувалися не лише для гуманітарних цілей, а й для фінансування терористичних угруповань за кордоном. Зокрема йдеться про "Фронт ан-Нусра" у Сирії, палестинський ХАМАС і "Аль-Шабаб" у Сомалі. При цьому пожертви збиралися з запевняннями у тому, що отримані гроші будуть використовуватися виключно з гуманітарною метою.

Також у відомстві дійшли висновку, що місіонерська діяльність організації суперечить конституційному порядку Німеччини. Так, організація відсилала дітей з ФРН у спеціально створені за кордоном установи, "аби там навчати їх салафістсько-екстремістських ідей після чого повертати їх у Німеччину", зазначають у МВС.

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Обшуки у десяти федеральних землях ФРН

Оголошення про заборону з'явилося разом із новиною про проведення масштабної операції німецької поліції щодо Ansaar International. Згідно з повідомленням міністерства, обшуки відбулися рано вранці на близько 90 об'єктах у десяти федеральних землях Німеччини.

Подібна спецоперація поліції проти об'єднання проводилася також ще два роки тому, 10 квітня 2019 року. Тоді обшуки правоохоронців також відбулися на близько 90 об'єктах у дев'яти федеральних землях, зокрема у Баварії, Північному Рейні-Вестфалії, Берліні та Гамбурзі. Окрім Ansaar International увагу поліції тоді привернула організація - WWR Help. Їй також закидали фінансування ХАМАС під виглядом збираня грошей на благодійність.

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