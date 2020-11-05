 Глава МВС: У ФРН зберігається високий ступінь загроз терактів ісламістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

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Глава МВС: У ФРН зберігається високий ступінь загроз терактів ісламістів

У Німеччині доводиться рахуватися з імовірним скоєнням терактів будь-якої миті, наголосив глава МВС ФРН Горст Зеегофер. Він вказав на необхідність співпраці в Європі та на міжнародному рівні в боротьбі з тероризмом.

Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (архівне фото)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) застеріг щодо високого ступеня терористичної загрози з боку ісламістів. Про це урядовець заявив у четвер, 5 листопада, під час виступу в Бундестазі.

За словами Зеегофера, нині в Німеччині спостерігається "вкрай висока небезпека" щодо терористичних загроз. "Ми маємо рахуватися зі скоєнням теракту будь-якої миті", - наголосив міністр, цитує інформагенція dpa. На тлі цього він згадав, що від початку року в ФРН було скоєного вже три ісламістських терористичних напади.

Зеегофер зазначив, що для ефективної боротьби з тероризмом необхідна співпраця як у Європі, так і на міжнародному рівні. Крім того, питання протидії тероризму має також стати одним із головних для обговорення під час запланованої на 13 листопада зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, додав він.

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Утім, Зеегофер уточнив, що найбільшу загрозу в ФРН становить правий екстремізм. Попри це, рівень загрози з боку ісламістів також досить високий.

Зв'язок віденського нападника з Німеччиною

Крім того, Зеегофер наголосив, що нині простежується зв'язок віденського нападника з ісламістами у Німеччині. Йдеться про "осіб, котрі становлять загрозу, які перебувають під цілодобовим наглядом", пояснив міністр. Загалом у Німеччині налічується 615 осіб, котрі вважаються такими, що становлять загрозу, тобто потенційно можуть вчинити теракт з ісламістських мотивів. Ще напередодні речник МВС ФРН запевняв, що жодного з зв'язку між нападником у Відні й Німеччиною не простежується.

Попри це, Зеегофер закликав не вчиняти поспішних дій, а керуватися чинним законодавством для попередження ймовірних терактів з боку ісламістів.

Нагадаємо, раніше цього дня очільник Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) так само вказав на високу ймовірність скоєння ісламістами теракту в Німеччині.

Нагадаємо, внаслідок скоєного 2 листопада теракту в центрі Відня загинули четверо цивільних осіб. Ще 23 людини, в тому числі один поліцейський, отримали поранення, деякі з яких серйозні. Нападником виявився 20-річний послідовник міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), що взяло на себе відповідальність за напад у Відні.

Перед цим низка терактів була скоєна ісламістами у Франції.

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