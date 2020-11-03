Теракт у Відні: що про нього відомо

Увечері понеділка, 2 листопада, в людному кварталі Відня "Бермудський трикутник" (Bermuda-Dreieck), поблизу центральної синагоги і Віденської опери, одночасно в шести місцях почали стріляти по перехожих. Унаслідок стрілянини, яку австрійська влада назвала терактом, загинули щонайменше четверо людей: двоє чоловіків та двоє жінок. Іще щонайменше 22 людини зазнали поранень, зокрема й один поліцейський. Деякі з поранених зараз перебувають у лікарнях у критичному стані.

На знак скорботи про жертв теракту в Австрії з 3 по 5 листопада оголошено триденну жалобу. 3 листопада, рівно опівдні, у всій країні тривала хвилина мовчання.

Особа терориста

Одного із виконавців теракту у Відні, якого інформагенція dpa називає Куйтім Ф., застрелила поліція на місці. За даними міністра внутрішніх справ Австрії Карла Негаммера (Karl Nehammer), ідеться про 20-річного вихідця з Північної Македонії, який мав також австрійське громадянство.

Застрелений поліцією був озброєний автоматом, пістолетом і ножем мачете. Крім цього, на ньому був муляж "поясу смертника" із вибухівкою, додав Негаммер.

Синагога поблизу місця теракту у Відні

За словами міністра, у минулому злочинець збирався відправитися в Сирію, аби воювати там на боці "Ісламської держави", але був затриманий та 25 квітня 2019 року засуджений до 22 місяців ув'язнення за членство в терористичній організації. 5 грудня 2019 року його достроково звільнили.

Розслідування теракту

На даний момент кілька сотень співробітників поліції виконують слідчі дії, аби встановити, чи мав нападник спільників. Жителів Відня поліція закликала за можливості не відвідувати центр міста, "якщо це не пов'язано з роботою чи іншими важливими справами". Водночас були посилені заходи безпеки і контроль на німецько-австрійському кордоні.

Вранці вівторка, 3 листопада, у місті Санкт-Пельтен, столиці федеральної землі Нижня Австрія, поліція затримала двох чоловіків за підозрою в причетності до теракту у Відні. Крім того, як повідомляє австрійське інформагентство APA із посиланням на джерела в поліції, в тому ж місті обшукали два помешкання. Раніше глава МВС країни Карл Негаммер розповів про те, що обшуки відбулися в людей з оточення застреленого поліцією підозрюваного злочинця, внаслідок чого затримали кількох людей.

Поліція у Відні працює в посиленому режимі

Попри те, що трагедія сталася поблизу синагоги, на даний момент незрозуміло, чи була вона основним об'єктом нападу, написав на своїй сторінці в Twitter голова єврейської культурної громади Відня Оскар Дойч (Oskar Deutsch).

Реакції міжнародний політиків на теракт у Відні

Після теракту у Відні уряд Австрії провів екстрене засідання. Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) назвав теракт "злочином, який викликає відразу", та "нападом на свободу і демократію в Республіці Австрія". При цьому голова австрійського уряду заявив: "Ми ніколи не дозволимо терористам залякати нас і будемо рішуче протистояти цим нападам усіма засобами". Своєю чергою, президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) наголосив: "Ми захищатимемо нашу свободу та демократію разом і всіма доступними засобами".

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) також висловила співчуття жертвам трагедії у Відні. "Ісламістський терор є нашим спільним ворогом. Боротьба проти цих убивць і їхніх підбурювачів - наша спільна боротьба", - йдеться у заяві Меркель, опублікованій у вівторок в Twitter офіційним представником уряду ФРН Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert).

У Євросоюзі назвали віденський теракт "боягузливим нападом". Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив на своїй сторінці в Twitter, що цей злочин був спрямований "проти життя і наших людських цінностей". Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що "Європа повністю солідарна з Австрією та підтримує її".

Теракти у Франції і Відні

Теракт у Відні стався лише через кілька днів після двох мотивованих ісламізмом терактів у Франції. 29 жовтня у результаті нападу озброєного ножем терориста загинули не менше трьох відвідувачів базиліки Нотр-Дам у Ніцці та ще шестеро людей були поранені. Двома днями пізніше, 31 жовтня, невідомий відкрив вогонь перед грецькою православною церквою у Ліоні та поранив її священника.

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Президент Франції Еммануель Макрон написав 3 листопада в Twitter французькою та німецькою мовами таке: "Європа в жалобі. Один із наших став жертвою ісламістського тероризму. Наші думки з жертвами, їхніми родинами, їхніми знищеними життями. Франція підтримує Австрію та готова надати їй допомогу".

Ісламська релігійна громада в Австрії готова співпрацювати з поліцією

Зі свого боку, представники Ісламської релігійної громади в Австрії (IGGÖ) заявили, що "шоковані" тим, що сталося. У короткій заяві, опублікованій на сторінці організації у Facebook, члени IGGÖ також висловили співчуття родинам жертв та запропонували "необмежену співпрацю" правоохоронним органам у справі розслідування цього теракту.