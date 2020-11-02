 Курц: Не дозволимо терористам нас залякати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

Курц: Не дозволимо терористам нас залякати

У Відні неподалік від синагоги у центрі міста сталась стрілянина. Є загиблі і поранені.

Розшуки злочинців тривають

Розшуки злочинців тривають

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) засудив терористичний напад, що стався у Відні ввечері 1 листопада, і висловив співчуття родичам загиблих та підтримку пораненим. "Ми спільно і рішуче захищатимемо нашу свободу і демократію усіма дозволеними методами", - наголосив Ван дер Беллен.

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) назвав стрілянину в центрі Відня, внаслідок якої загинули люди, "мерзенним терактом". "Ми не дозволимо терористам нас залякати і боротимемось з такими нападами усіма засобами", - заявив канцлер, цитує AFP.

"Ми переживаємо важкі часи в нашій республіці. Я хотів би подякувати усім працівникам служб порятунку, які ризикують своїм життям заради нашої безпеки, особливо сьогодні. Наша поліція діятиме рішуче проти винуватців цього мерзенного теракту", - написав він у Twitter. 

У Відні ввечері 1 листопада неподалік синагоги у центрі міста сталась стрілянина. Кількість загиблих, за різними даними становить від одного до кількох. За повідомленнями ЗМІ, у лікарнях перебуває 15 поранених, семеро з яких - у важкому стані. Поліція ліквідувала одного з нападників, однак кілька втекли. Розшук підозрюваних у скоєнні терористичної атаки, повідомив міністр внутрішніх справ Карл Негаммер (Karl Nehammer). Центр міста перекритий силами безпеки, розшуки ведуться і в інших частинах Відня.  

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