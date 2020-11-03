 Теракт у Відні: що відомо про нападника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Теракт у Відні: що відомо про нападника

Напад у Відні, внаслідок якого загинули чотири людини, вчинив 20-річний юнак з двома громадянствами, раніше засуджений за участь у терористичній організації. З ув'язнення його звільнили дочасно.

На віденській вулиці, де стався напад

На віденській вулиці, де стався напад

Напад у Відні скоїв 20-літній юнак, який має північномакедонське походження, і був засуджений за членство в терористичній організації. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer). За оприлюдненими даними, нападник мав два громадянства - австрійське та північномакедонське. "Під час нападу він мав на собі муляж "пояса шахіда" та був озброєний автоматичною і ручною вогнепальною зброєю, а також мачете", - додав Негаммер, цитує APA.

Також глава австрійського МВС розповів, що нападник раніше мав намір виїхати до Сирії для того, що приєднатись там до лав ісламістського терористичного угруповання "Ісламська держава". Утім, йому завадили це зробити і у квітні 2019 року засудили до 22 місяців ув'язнення за участь у терористичній організації. 5 грудня того ж року його достроково звільнили від відбування покарання - за нормами так званого кримінального права для молоді.

Негаммер також повідомив, що у квартирі нападника здійснено обшук і перевірені його зв'язки, внаслідок чого затримані кілька осіб.

Як повідомлялось, увечері 2 листопада у центрі Відня поблизу синагоги сталася стрілянина, яку згодом влада Австрії кваліфікувала як терористичну атаку. Внаслідок нападу загинули четверо осіб, 15 дістали поранень. Кілька осіб перебувають у важкому стані. Нападника поліція застрелила, однак він, ймовірно, був зі спільниками, яких досі розшукують. 

Солідарність владі Австрії у боротьбі з тероризмом висловили світові лідери.

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