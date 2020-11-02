 Стрілянина в центрі Відня: є поранені і загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

Стрілянина в центрі Відня: є поранені і загиблі

У центрі Відня біля синагоги сталась стрілянина. Глава МВС Австрії заявляє про терористичну атаку. DW стежить за подіями.

Поліція біля Оперного театру - неподалік від місця атаки

Поліція біля Оперного театру - неподалік від місця атаки

У центрі Відня 1 листопада близько 20 години за місцевим часом сталась стрілянина. Глава міністерства внутрішніх справ Австрії заявив про терористичну атаку. Одного нападника ліквідували, кількох у ніч на вівторок, 2 листопада, продовжують розшукувати. DW стежить за подіями (час київський):

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Як повідомив мер Відня Міхаель Людвіґ (Michael Ludwig), у одного з підозрюваних міг бути пояс із вибухівкою. Точна кількість жертв та поранених ще невідома. За повідомленнями ЗМІ, у лікарнях перебуває 15 поранених, семеро з яких - у важкому стані.

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До розшуків нападників, точна кількість яких досі невідома, залучені підрозділи спецназу. Розшук не обмежується Віднем, попередив міністр внутрішніх справ Негаммер. Він закликав людей залишатись вдома і не виходити на вулиці. 

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Чеська поліція проводить вибіркові перевірки транспортних засобів та пасажирів на кордоні з Австрією після повідомлень про атаку у Відні. Також посилений "нагляд за основними єврейськими об'єктами в Чехії", повідомила агенція AFP.

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"Ми переживаємо важкі часи в нашій республіці. Я хотів би подякувати усім працівникам служб порятунку, які ризикують своїм життям заради нашої безпеки, особливо сьогодні. Наша поліція діятиме рішуче проти винуватців цього моторошного теракту", - написав у Twitter канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

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Президент Франції Еммануель Макрон висловив солідарність і запевнив Австрію у підтримці. Канцлеру Австрії Себастіану Курцу (Sebastian Kurz) Макрон запропонував допомогу. "Наші вороги повинні знати, з ким вони мають справу. Ми не здамося", - написав Макрон у соцмережі Twitter.

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Вулиці історичного центру Відня - 1-го району - порожні, на вулицях тільки поліція і силовики. Багато людей перебувають у ресторанах, з яких їм поки заборонено виходити. Напередодні був останній день перед запровадженням локдауну. Як відомо, з опівночі 3 листопада в Австрії запроваджуються обмеження, зокрема не працюватимуть ресторани і бари.

Österreich Wien | Polizist überblickt Straße nach Schießerei im Stadtzentrum (Alex Halada/AFP/Getty Images)

Як повідомив кореспондент DW у Відні Стів Чаїд, багато людей ввечері сиділи в ресторанах та кафе в центрі міста саме через те, що з наступного дня запроваджувався локдаун. Він зазначив, що наразі 1-й район оточений силами безпеки COBRA та WEGA, розшуки злочинців тривають.

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Внаслідок нападу госпіталізовані 15 людей, семеро з них у важкому стані, повідомляє ÖRF.

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Віденська поліція підтверджує загибель однієї людини і кілька тяжкопоранених після нападу. Також повідомляється, що напад вчиняли кілька нападників, одного з яких правоохоронці ліквідували. Загалом йдеться про шість місць злочинів - усі неподалік від синагоги.

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За даними міністра внутрішніх справ Карла Негаммера (Karl Nehammer), терористична атака у Відні триває. У центрі міста не зупиняється метро та обмежений рух транспорту.

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Агенція APA з посиланням на службу швидкої медичної допомоги повідомляє про кількох загиблих та кількох поранених. Більш детальної інформації наразі немає.

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За даними телеканалу ORF, який посилається на міністра внутрішнх справ Карла Негаммера (Karl Nehammer), є поранені і, ймовірно, кілька загиблих. Негаммер також заявив про терористичну атаку, повідомляє телеканал.

За даними агенції dpa, один нападник був застрелений, а інший втік. 

Синагога в центрі Відня

Синагога в центрі Відня

Глава єврейської спільноти Австрії Оскар Дойч (Oscar Deutsch) зазначив, що поки не відомо, чи була синагога ціллю нападників. Синагога та офіс в час нападу були зачинені.

Перед тим австрійська газета Kronen Zeitung повідомляла, що був скоєний напад на синагогу. Поранення отримав поліцейський. 

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Віденська поліція заявила про проведення операції в центрі місці. Повідомляється про кількох поранених. 

Поліція закликала мешканців міста триматися подалі від громадських місць та транспорту і не поширювати в соцмережах фото і відео.

Новина оновлюється

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