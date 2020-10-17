У Парижі тисячі людей вшанували пам'ять убитого вчителя

У центрі Парижа у неділю, 18 жовтня, тисячі людей вийшли на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять убитого двома днями раніше вчителя, який на уроці про свободу слова показав дітям карикатури на пророка Мухамеда.

Демонстранти на площі Республіки тримали в руках плакати з написами: "Ні тоталітаризму думки" і "Я - вчитель", висловлюючи солідарність і вшановуючи пам'ять загиблого вчителя Семюеля П., передає агентство "AFP".

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Участь в демонстрації взяли прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс і мерка Парижа Анн Ідальго.

Схожі акції з вшанування пам'яті вбитого вчителя відбулися і в інших містах Франції - Ліоні, Тулузі, Страсбургу, Нанті, Марселі, Ліллі і Бордо.

Напередодні демонстрації міністр освіти Жан-Мішель Бланкер закликав "всіх підтримати вчителів", заявивши телекомпанії France 2, що зараз життєво необхідно продемонструвати нашу "нашу солідарність і єдність".

Карикатури на пророка

Як повідомлялося, 16 жовтня в передмісті Парижа було жорстоко вбито 47-річного Самюеля П., який працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Раніше, під час уроку, присвяченого свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

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Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атакивигукував "Аллах акбар!". За даними слідства, підозрюваний злочинець, якого застрелили неподалік від місця злочину, - 18-річний чеченець, який народився в Москві.

За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березні 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.