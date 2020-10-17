 У Парижі тисячі людей вшанували пам′ять убитого вчителя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Парижі тисячі людей вшанували пам'ять убитого вчителя

Схожі акції солідарності на підтримку свободи слова і вшанування пам'яті вбитого вчителя відбулися і в інших містах Франції.

Учасники демонстрації у Парижі

Учасники демонстрації у Парижі

У центрі Парижа у неділю, 18 жовтня, тисячі людей вийшли на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять убитого двома днями раніше вчителя, який на уроці про свободу слова показав дітям карикатури на пророка Мухамеда. 

Демонстранти на площі Республіки тримали в руках плакати з написами: "Ні тоталітаризму думки" і "Я - вчитель", висловлюючи солідарність і вшановуючи пам'ять загиблого вчителя Семюеля П., передає агентство "AFP".

Читайте також: Французька прокуратура: ймовірний вбивця вчителя - чеченець з Москви

Участь в демонстрації взяли прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс і мерка Парижа Анн Ідальго.

Схожі акції з вшанування пам'яті вбитого вчителя відбулися і в інших містах Франції - Ліоні, Тулузі, Страсбургу, Нанті, Марселі, Ліллі і Бордо.

Напередодні демонстрації міністр освіти Жан-Мішель Бланкер закликав "всіх підтримати вчителів", заявивши телекомпанії France 2, що зараз життєво необхідно продемонструвати нашу "нашу солідарність і єдність".

Карикатури на пророка

Як повідомлялося, 16 жовтня в передмісті Парижа було жорстоко вбито 47-річного Самюеля П., який працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Раніше, під час уроку, присвяченого свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Читайте також: Макрон назвав вбивство вчителя під Парижем ісламістським терактом

Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атакивигукував "Аллах акбар!". За даними слідства, підозрюваний злочинець, якого застрелили неподалік від місця злочину, - 18-річний чеченець, який народився в Москві.

За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березні 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця. Про його радикальні погляди поліції не було відомо. 

 

 

Також за темою

Frankreich Nach mutmaßlichem Terrorakt auf Lehrer bei Paris

Французька прокуратура: ймовірний вбивця вчителя - чеченець з Москви 17.10.2020

Абдулах А. виявився чеченцем, який народився у Москві. Навесні 2020 року він отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця.

Frankreich Paris | Untersuchungen | Mann auf Straße enthauptet

У жорстокому вбивстві вчителя біля Парижа підозрюють чеченця 17.10.2020

За повідомленнями французьких ЗМІ, підозрюваним у вбивстві вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві. Поліція затримала у зв'язку з терактом вже дев'ятьох осіб з оточення підозрюваного.

Frankreich | Paris | Emmanuel Macron spricht nach einer brutalen Messerattacke

Макрон назвав вбивство вчителя під Парижем ісламістським терактом 17.10.2020

Президент Франції назвав вчинок нападника, що перерізав горло вчителю з криком "Аллаху Акбар", нападом на свободу слова. Прокуратура припускає, що він діяв не сам.

Реклама

Докладно

Зелений чоловічок на тлі української бази у Перевальному. Березень 2014-го

Будапештський меморандум: що насправді обіцяли Україні

Що насправді обіцяли Україні за відмову від ядерної зброї?  

Shell I Tankstelle I Energie (Christian Charisius/dpa/picture-alliance)

Бензин, дизель, водень, струм: чим заправлятися (відео)

На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  