Глава спецслужби попереджає про ісламістську загрозу в Німеччині

Правоохоронці в Німеччині зараз повинні бути "дуже пильними" в умовах загрози з боку ісламістських екстремістів, заявив очільник Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) в інтерв'ю телеканану ARD, оприлюдненому в четвер, 5 листопада. За його словами, на тлі терактів останніх тижнів треба уважно стежити за "вже відомими небезпечними елементами". Серед них, напевно, є ті, хто замислювався про вчинення аналогічних злочинів, вважає Гальденванґ.

Водночас керівник німецької спецслужби підкреслив, що рівень небезпеки, за оцінками відомтсва, не змінився. "У минулому я завжди казав, що рівень небезпеки ісламістського терору незмінно високий", - сказав Гальденванґ. За його словами, ісламістський теракт може статися в Німеччині будь якої миті.

Причини останніх терактів

Основною причиною терактів останніх тижнів керівник спеслужби вважає карикатури на пророка Мухаммеда у Франції, котрі "змусили кипіти емоції ісламістів". Спецслужби враховують той факт, що і в Німеччині в певних колах активно обговорюють ці події, проявляючи солідарність, повідомив Гальденванґ.

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Нагадаємо, що в останні тижні в Європі відбулася низка ісламістських терактів. Першим став напад у передмісті Парижа, де 18-річний чеченець обезголовив учителя Самюеля Паті за те, що той на уроці, присвяченому свободі слова, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Згодом чоловік з ножем увірвався в базилці собор Нотр-Дам у Ніцці, де напав на відвідувачів. Три людини загинули, ще шестеро були поранені. А 2 листопада терорист походженням з Північної Македонії влаштував стрілянину в центрі Відня. Жертвами теракту стали чотири людини, ще 23 особи були поранені.