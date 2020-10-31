 Глава спецслужби попереджає про ісламістську загрозу в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава спецслужби попереджає про ісламістську загрозу в Німеччині

Ісламістський теракт у Німеччині може статися будь якої миті, вважає керівник спецслужби Томас Гальденванґ. Він закликав правоохоронців уважно стежити за "небезпечними елементами".

Поліцейські в Берліні

Поліцейські в Берліні (фото з архіву)

Правоохоронці в Німеччині зараз повинні бути "дуже пильними" в умовах загрози з боку ісламістських екстремістів, заявив очільник Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) в інтерв'ю телеканану ARD, оприлюдненому в четвер, 5 листопада. За його словами, на тлі терактів останніх тижнів треба уважно стежити за "вже відомими небезпечними елементами". Серед них, напевно, є ті, хто замислювався про вчинення аналогічних злочинів, вважає Гальденванґ.

Водночас керівник німецької спецслужби підкреслив, що рівень небезпеки, за оцінками відомтсва, не змінився. "У минулому я завжди казав, що рівень небезпеки ісламістського терору незмінно високий", - сказав Гальденванґ. За його словами, ісламістський теракт може статися в Німеччині будь якої миті.

Причини останніх терактів

Основною причиною терактів останніх тижнів керівник спеслужби вважає карикатури на пророка Мухаммеда у Франції, котрі "змусили кипіти емоції ісламістів". Спецслужби враховують той факт, що і в Німеччині в певних колах активно обговорюють ці події, проявляючи солідарність, повідомив Гальденванґ.

Читайте також: Штайнмаєр: Європа має протистояти насильству з ісламістських мотивів

Нагадаємо, що в останні тижні в Європі відбулася низка ісламістських терактів. Першим став напад у передмісті Парижа, де 18-річний чеченець обезголовив учителя Самюеля Паті за те, що той на уроці, присвяченому свободі слова, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Згодом чоловік з ножем увірвався в базилці собор Нотр-Дам у Ніцці, де напав на відвідувачів. Три людини загинули, ще шестеро були поранені. А 2 листопада терорист походженням з Північної Македонії влаштував стрілянину в центрі Відня. Жертвами теракту стали чотири людини, ще 23 особи були поранені.

DW.COM

Коментар: Нелегка боротьба Франції проти "ісламістського сепаратизму"

Французька держава сама створила злиденні гетто у передмістях, де процвітає паралельний світ радикальних ісламістів. Одному президентові Макрону боротьба з ним не під силу, вважає Барбара Везель.  

Також за темою

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Штайнмаєр: Європа має протистояти насильству з ісламістських мотивів 31.10.2020

Протистояти "актам жорсткого насильства" та зберігати відкритість суспільства - такі завдання стоять перед Європою після атаки в Ніцці, заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю DW.

Thomas Haldenwang

У ФРН призначили нового шефа контррозвідки після скандалу з колишнім керівником 15.11.2018

Новий глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванґ заявив, що ісламістський тероризм залишається головною загрозою для країни.

Реклама

Докладно

Відділення інтенсивної терапії для інфікованих коронавірусом в одній з німецьких лікарень (архівне фото)

Летальність від COVID-19 у листопаді різко зросте - вчені

Безсимптомні носії вірусу стають дедалі серйознішою небезпекою для людей похилого віку та інших груп ризику.  

Газпром оскаржує польське рішення щодо будівництва Північного потоку-2

"Газпром" оскаржує штраф в Польщі на 6,5 мільярда євро

Російський "Газпром" не згоден зі штрафом за порушення антимонопольного законодавства у Польщі і оскаржує його.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  