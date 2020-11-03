Еммануель Макрон закликав до перегляду правил Шенгенської зони

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 5 листопада, закликав переосмислити і докорінно переглянути нинішні правила функціонування Шенгенської зони, зокрема, у бік посилення захисту зовнішніх кордонів Європи. На думку Макрона, для цього потрібно створити справжню поліцію безпеки.

"Теракти, яких зазнала Франція, і якого кілька днів тому зазнала Австрія у Відні, продемонстрували, що небезпека тероризму існує всюди, що існують глобалізовані мережі (...), - пояснив свою позицію Макрон. - Тож потрібно, щоб Європа посилила свою реакцію. Франція робить це, подвоюючи свої наявні сили". Макрон пообіцяв представити відповідні пропозиції в грудні поточного року.

Також французький президент оголосив про намір істотно посилити контроль на кордонах країни. "На тлі змін щодо ситуації із загрозами (...) ми вирішили значно посилити наш прикордонний контроль у Шенгенській зоні", - сказав Макрон, якого цитує інформагенція dpa.

Заява Макрона пролунала у відповідь на серію терактів, скоєних останнім часом у Франції. Він також пояснив, що для реалізації оголошених задумів щодо суворішого прикордонного контролю буде збільшена чисельність поліцейських, жандармерії та збройних сил, залучених до патрулювання на держкордоні з 2,4 до 4,8 тисячі.

Ще перед виборами до Європарламенту 2019 року Макрон вже закликав до перегляду політики Шенгенської зони в своєму тодішньому зверненні, нагадує dpa. Тоді французький президент вказував на необхідність створення спільної прикордонної поліції ЄС, а також загальноєвропейського органу з надання притулку. Крім того, Макрон вимагав посилення правил контролю та перевірок. Франція вже посилювала прикордонний контроль після кривавих терористичних нападів у 2015 році.

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Нагадаємо, минулого тижня 21-річний тунісець скоїв жорстоке вбивство трьох людей у церкві в Ніцці. Є інформація, що нападник прибув до Франції через італійський острів Лампедуза. Раніше у Франції було скоєно ще два напади. Так само в обох випадках слідчі припускають ісламістський мотив.

Курц воліє спільний європейський альянс проти тероризму

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) 5 листопада під час виступу в парламенті у Відні заявив про плани створення спільного європейського альянсу в боротьбі проти тероризму. "Я радий, що нам вдалося домовитися не тільки з Еммануелем Макроном, але і з головою Європейської Комісії, і вже наступного тижня ми проведемо переговори, щоб домовитися про спільні дії в цій галузі", - заявив Курц, цитує інформагенція Reuters.

Результатом цих переговорів повинен стати широкий європейський альянс, сказав австрійський канцлер.

Нагадаємо, внаслідок скоєного 2 листопада теракту в центрі Відня загинули четверо цивільних. Ще 23 людини, у тому числі один поліцейський, отримали поранення, деякі з яких серйозні. Нападником виявився 20-річний послідовник міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), що взяло на себе відповідальність за напад у Відні.

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