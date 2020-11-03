Теракт у Відні: словацькі спецслужби ще влітку інформували Австрію про нападника

Словацькі правоохоронці ще влітку цього року поінформували своїх австрійських колег щодо можливих планів чоловіка, який 2 листопада вчинив стрілянину у Відні. Братиславська поліція заявила, що тоді звернула увагу колег в Австрії, що кілька підозрілих осіб з Австрії намагались придбати в Словаччині боєприпаси, однак не змогли цього зробити.

За даними агенції APA, це повідомлення австрійці отримали ще 23 липня, а 10 вересня відповіли, що одну з двох осіб ідентифікували як ту, що була засуджена за участь у терористичному угрупованні. Саме ця особа і була тією, яка вчинила терористичний напад 2 листопада.

Однак ця інформація не була взята до уваги. "Вочевидь, дещо було пропущено", - визнав міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) у середу, 4 листопада. У зв'язку з цим він оголосив про створення незалежної слідчої комісії. Австрійська опозиція вимагає від міністерства внутрішніх справ пояснення цих даних.

Напад вчинила одна особа

Негаммер підтвердив, що напад у Відні вчинила одна особа. За його словами, такого висновку дійшли на підставі відео, які очевидці теракту надіслали правоохоронцям. Загалом було отримано близько 20 тисяч відео. Водночас досі не з'ясовано, чи була ціллю нападника синагога, поблизу якої він вчинив стрілянину .

Внаслідок нападу загинули двоє чоловіків та двоє жінок. Іще щонайменше 22 людини зазнали поранень, серед них один поліцейський.

За даними Карла Негаммера, теракт в центрі Відня скоїв 20-річний виходець з Північної Македонії, який мав також австрійське громадянство. В минулому він збирався відправитися в Сирію, аби воювати там на боці "Ісламської держави". Втім, він був затриманий та 25 квітня 2019 року засуджений до 22 місяців ув'язнення за членство в терористичній організації. 5 грудня 2019 року його достроково звільнили - за нормами так званого кримінального права для молоді.

За даними МВС, за підозрою у зв'язках з нападником та участь у терористичній організації затримані 14 осіб, усі мають міграційне походження і вік від 18 до 28 років. Деякі з них не мають австрійського громадянства.