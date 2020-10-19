Коментар: Франція - цінності республіки

Учителю відтяли голову, оскільки він вчив свободі. Свободі думки. Свободі мистецтва. Свободі висміювати також релігію. Отже цей учитель розділяв цінності республіки. Але попри застереження республіка не змогла його захистити. На Площі Республіки в Парижі, і не тільки там, зібралось чимало людей, аби віддати останню шану вбитому, аби ототожнити себе з загиблим і продемонструвати свою солідарність з ним. Таким чином ці люди підкреслюють єдність нації, яка, однак, є швидше фікцією, ніж реальністю.

Занадто великою є прірва між (суб)культурами, занадто довго залишався поза увагою розвиток паралельного ісламістського суспільства. Іммігранти потребують інтеграції також у "єдиній" республіці, яка відстоює принципи лаїцизму.

Райнгард Мюллер, оглядач FAZ

Смертельні теракти в редакції сатиричного часопису Charlie Hebdo та напади на перехожих та відвідувачів кав'ярень у центрі Парижа були войовничими проявами зіткнення культур.

На кону опинився спосіб нашого життя. Цей конфлікт жодним чином не обмежується лише Францією. Нині він просто опинився в тіні коронавірусної кризи та проблеми правого екстремізму, який знову піднімає голову. Також через те, що дещо втратила свою гостроту криза біженців, на цей конфлікт стали менше звертати увагу. Тому повідомлення про ісламістські напади губляться в суспільному сприйнятті.

Але такі напади вчиняються й надалі. І небезпека не стала меншою через те, що, наприклад, направили до психіатричної лікарні іракця, якому відмовили в політичному притулку і який у серпні на берлінському автобані вчинив за допомогою свого авто полювання на мотоциклістів.

Від нападів, які трапляються як грім посеред ясного неба, практично не можна захиститися. Але натомість можна пильнувати за тим, кого пускати до країни, кому дозволяти тут залишатися, а кому - ні, і, зрештою, кому надавати громадянство. Правильно, що в громадянстві відмовили лікарю, котрий відмовляється тиснути руку жінці. (Йдеться про випадок ліванця, який відмовився потиснути руку чиновниці, яка мала вручити йому свідоцтво про німецьке громадянство. - Ред.) У цьому проявляється вороже ставлення до наших основних цінностей, і за це не потрібно ще й винагороджувати.

Автор: Райнгард Мюллер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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