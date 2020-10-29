Теракт у Ніцці: поліція затримала ще одного підозрюваного

У зв'язку з терактом у Ніцці у Франції затримали 47-річного чоловіка. Слідство вважає, що він контактував із нападником у ніч перед нападом на базиліку Нотр-Дам у Ніцці. Про це повідомляє інформагенція АР із посиланням на джерело у п'ятницю, 30 жовтня.

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Сам 21-річний нападник родом із Тунісу. 20 вересня він прибув на італійський острів Лампедузу, а 9 жовтня приїхав до Франції. Його мати і брат стверджують, що не знали про радикалізацію хлопця. Сусід нападника розповів, що знав хлопця, який, за його словами, працював на різних роботах, зокрема, і механіком. За словами сусіда, хлопець не виявляв ознак радикалізації.

29 жовтня він напав з ножем на парафіян католицької церкви в Ніцці. Жертвами нападу стали три людини, ще шестеро осіб зазнали поранень. Під час затримання поліцією нападник, який постійно вигукував "Аллах акбар", отримав декілька вогнепальних поранень, які загрожують його життю. Його госпіталізували.

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Того ж дня французькі поліцейські застрелили в місті Авіньйон чоловіка, озброєного ножем, який теж вигукував "Аллах акбар".

16 жовтня інший озброєний кухонним ножем 18-річний ісламіст з криками "Аллах акбар" перерізав горло вчителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як він під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Наразі невідомо, чи ці три напади пов'язані між собою. Після вбивства Паті президент Франції Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами. За його словами, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур".