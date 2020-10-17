 Вбивство вчителя у Франції: відкрито провадження проти сімох підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Вбивство вчителя у Франції: відкрито провадження проти сімох підозрюваних

Французька прокуратура відкрила провадження проти сімох підозрюваних у справі про жорстоке вбивство вчителя під Парижем. Серед підозрюваних - двоє учнів та батько школярки, який критикував вчителя в інтернеті.

Президент Франції Еммануель Макрон під час церемонії вшанування пам'яті Самюеля Паті

Президент Франції Еммануель Макрон під час церемонії вшанування пам'яті Самюеля Паті

Прокуратура Франції відкрила провадження проти сімох підозрюваних у справі про жорстоке вбивство вчителя Самюеля Паті під Парижем. Серед іншого, їх звинувачують у пособництві у вбивстві з терористичним підґрунтям, повідомила антитерористична прокуратура ввечері у середу, 21 жовтня.

Серед підозрюваних - 14-річний та 15-річний учні школи. Їх звинувачують у тому, що вони надали інформацію нападнику про вчителя за грошову винагороду. За даними слідства, 18-річний зловмисник знав ім'я вчителя та адресу школи, але не знав, як виглядає Паті.

Також серед підозрюваних - батько однієї школярки, який збурював настрої проти Самюеля Паті в інтернеті. Чоловік опублікував відео, в якому розкритикував Паті за те, що той показував карикатури на пророка Мухаммеда, і закликав до дій проти вчителя. Також підозрюваний контактував із нападником у день скоєння злочину.

Того ж дня в Університеті Сорбонни відбулася церемонія вшанування пам'яті Самюеля Паті. Його посмертно відзначили найвищою французькою нагородою - орденом Почесного легіону. "Ми не відмовимося від карикатур і малюнків. (...) Ми продовжимо, вчителю!", - сказав президент Франції Еммануель Макрон у промові під час церемонії, цитує інформагентство dpa.

Карикатури на пророка

16 жовтня в передмісті Парижа було жорстоко вбито 47-річного Самюеля Паті, який працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Раніше, під час уроку, присвяченого свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атаки вигукував "Аллаху акбар!". За даними слідства, підозрюваний злочинець, якого застрелили неподалік від місця злочину, - 18-річний чеченець, який народився в Москві.

За словами глави антитерористичної прокуратури Жана-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березні 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

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