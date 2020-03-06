 Глава МВС Німеччини Зеегофер - проти продовження заборони на вислання сирійців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава МВС Німеччини Зеегофер - проти продовження заборони на вислання сирійців

Термін заборони на вислання сирійців з Німеччини спливає 31 грудня. Глава МВС Зеегофер вважає, що слід відкрити можливість хоча б для вислання окремих злочинців і радикалів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (на передньому плані)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (на передньому плані)

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступає проти продовження заборони на вислання сирійців з Німеччини, термін дії якої спливає 31 грудня. "На конференції глав МВС (федерації та земель ФРН. - Ред.) я виступатиму за те, щоб надалі замість загальної заборони ми могли вивчати в кожному окремому випадку можливість вислання з Німеччини хоча б злочинців і осіб, що становлять загрозу для безпеки", - сказав він в інтерв'ю інформагентству dpa в п'ятницю, 27 листопада.

Читайте також: У ФРН зменшилася кількість депортацій осіб, яким відмовили у притулку

Загальна заборона на вислання біженців назад до Сирії була вперше ухвалена в 2012 році і з тих пір її багато разів продовжували. Громадянська війна на більшій частині території Сирії вже закінчилася. Правозахисники, утім, підкреслюють, що в Сирії особам, яких підозрюють у негативному ставленні до сім'ї президента Башара Асада, як і раніше загрожують тортури і смерть. У той же час в декількох районах Сирії, які все ще перебувають під контролем ісламістів і повстанців, існують ризики для прихильників Асада, вказують вони.

Доповідь про ситуацію в Сирії

Важливим чинником, який впливає на рішення конференції глав МВС федерації і земель, де вирішується питання продовження терміну дії заборони на депортацію, є звіти міністерства закордонних справ про ситуацію у відповідній країні. За словами прессекретарки МЗС, востанне такий звіт про Сирію оновлювався ще у червні. Вона також повідомила, що у грудні МЗС надасть оновлений звіт щодо ситуації в країні. Втім, вона не назвала конкретної дати.  

Читайте також: У ФРН досі в'їжджає більше нелегальних мігрантів, ніж їх депортують

Федеральна земля Саксонія нещодавно запропонувала міністерству внутрішніх справ ФРН підготувати до конференції глав МВС федерації і земель, запланованої на 9 грудня, власну доповідь про ситуацію в Сирії. Ця ініціатива, однак, є спірною, оскільки у МВС ФРН немає своїх джерел інформації про становище в Сирії і неясно, на яких даних така доповідь базуватиметься.

Читайте також: Тисячі прохачів притулку повернулися до Німеччини після депортації

Зеегофер поки не виявляв бажання віддати у своєму відомстві розпорядження про підготовку подібного документа. В інтерв'ю dpa він заявив, що "весь федеральний уряд повинен домагатися того, щоб злочинці і особи, що становлять загрозу для безпеки, покинули нашу країну".

Критика намірів Зеєгофера

З різкою критикою намірів глави МВС Німеччини виступила правозахисна організація Pro Asyl.

"Враховуючи тортури ув'язнених, свавільне переслідування і воєнні злочини проти цивільного населення, зрозуміло, що депортації є і залишаються такими, що суперечать міжнародному праву ", - заявив виконавчий директор Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt), цитує агентство новин AFP.

Критично до цієї ідеї поставився також і представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у Німеччині Франк Ремус (Frank Remus).

"Існують значні загрози безпеці для репатріантів у всіх частинах країни", - сказав він виданню Die Welt. За його словами, депортація осіб, "яким на батьківщині загрожують тортури і смерть", несумісна із вимогами щодо захисту прав людини.

Дивитись відео 02:03

Монастирі надають притулок біженцям у Німеччині (25.12.2015)

  • Двоярусне ліжко, два стільці, синтезатор

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Двоярусне ліжко, два стільці, синтезатор

    Вони прибули з Афганістану - 27-річний Хамед Кармі та його 25-річна дружина Фарішта Морахамі - й розташувалися в "своїй камері" у місті Гарлем в Нідерландах. Він грає на синтезаторі, вона слухає. Музика, а не війна. Та чи зможуть вони залишитися в Європі?

  • Безліч дверей, а за ними трохи денного світла

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Безліч дверей, а за ними трохи денного світла

    Такий вигляд має колишня в'язниця "Де Купел" у Гарлемі. Тут розмістили кількасот біженців. Один із них - 25-річний Реда Ехсан з Ірану. Він відпочиває на столику у внутрішньому дворі. Тут перед ним відкривається зовсім інший вид на в'язницю.

  • В'язниця є в'язниця

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    В'язниця є в'язниця

    Навіть коли сама будівля підпадає під дію закону про захист архітектурних пам'яток і з людьми тут добро поводяться, в'язниця залишається в'язницею, і тут нічого не зміниш. Це особливо помітно на цьому фото спільного перекуру 36-річного Мохаммеда Бена Салема з Алжиру (ліворуч) та 22-річного Аміна Оші з Лівії.

  • Чашка чаю перед дверима

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Чашка чаю перед дверима

    Сіратулла Хаятулла з Афганістану воліє краще пити чай, ніж каву. Ось тут, прямо перед дверима своєї камери. Можна було б уявити собі зручніші місця, можливо, навіть більш людні. Але 23-річний афганець, вочевидь, думає про щось позитивне, принаймні про це можна виснувати з виразу його обличчя.

  • Із Сомалі до Гарлема

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Із Сомалі до Гарлема

    Самотніх жінок розмістили окремо. Крізь це вікно фотограф агентства AP Мухаммед Мухейсен побачив жінку з Сомалі. Іджаві Мохамед 41 рік. Тут вона, так само, як інші, чекає на непевне майбутнє. На її батьківщині панує насильство.

  • Афганістан, Сомалі, Ірак…

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Афганістан, Сомалі, Ірак…

    Колишня в'язниця в Нідерландах - це такий собі мікрокосмос того, що в Європі називається "кризою біженців". Тут зустрічаються люди з кризових регіонів усього світу. 24-річний Яссір Хаджі та його 18-річна дружина Гербія прибули з Іраку. Гербія не ходить до перукарні чи косметичного салону. Брови їй підводить чоловік.

  • Така собі пральня

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Така собі пральня

    Тут біженці знову потрапляють у впорядкований світ. Без війни, без хаосу, без безладу, а з точністю до навпаки. Такою пральнею багато-хто з них вже давно не міг користуватися у себе на батьківщині.

  • Кінець переслідуванням за гомосексуальність?

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Кінець переслідуванням за гомосексуальність?

    Цей молодий чоловік не хоче розкривати своє ім'я. Так само він не хоче, щоб люди бачили повністю його обличчя. Причиною цього є його гомосексуальність. Відомо лише, що сам він з Марокко.

  • Допомога молитви

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Допомога молитви

    65-річна Фатіма Хуссейн - одна з найстарших біженок, з якими фотограф агенції AP познайомився в Гарлемі. Жінка дозволила йому зазирнути до її камери та навіть зробити знімок у той час, коли вона молиться. Вона теж з Іраку.

  • Пас на вільне місце

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Пас на вільне місце

    Нааран Баатар, якому 40 років, прибув до Гарлема з Монголії. Він грає в баскетбол на майданчику. Адміністрація та працівники притулків намагаються підготувати біженців до життя на волі. Якщо… Так, якщо їм дозволять залишитися та не депортують на батьківщину.

    Автор: Марко Ланґер, Валерій Сааков


Аудіо й відео до теми

Меркель: Напади біженців - це знущання над Німеччиною (28.07.2016)  

Також за темою

Flüchtlinge im Camp Moria auf Lesbos

Сім німецьких міст готові прийняти дітей-біженців з грецьких островів 06.03.2020

Мери Кельна, Дюссельдорфа, Ганновера та інших міст кажуть, що для прийняття дітей-біженців з грецьких таборів їм необхідне відповідне рішення уряду ФРН.

Türkei Grenze - Syrische Flüchtlinge

Сирійські біженці в Туреччині: добровільне повернення на батьківщину? 04.11.2019

Туреччина хоче створити в Сирії безпечну зону для повернення біженців. Сирійці мають повертатися туди виключно на "добровільній" основі, запевняють в Анкарі. Але чи це реально?

Deutschland Füchtlingsunterkunft Zimmer

З ФРН в Сирію з 2017 року добровільно повернулися понад тисячу осіб 14.06.2020

Понад тисяча сирійців повернулися на батьківщину з 2017 року за фінансової підтримки уряду ФРН. Влада Німеччини зараз не сприяє добровільному поверненню в Сирію через війну в цій близькосхідній країні.

Реклама

Докладно

Ремонт пошкодженого бойовими діями будинку у місті Авдіївка на Донеччині, лютий 2017 року

Відбиток війни на настроях Південно-Східної України

Війна на Сході України і непропрацьований досвід бойових дій лишається серйозною травмою для жителів частини України.  

Deutschland ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt

Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео)

Сталь можна виробляти в екологічно чистий спосіб, за допомогою електродугових печей, як це роблять у німецькому Віттені.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  