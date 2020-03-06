Глава МВС Німеччини Зеегофер - проти продовження заборони на вислання сирійців

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступає проти продовження заборони на вислання сирійців з Німеччини, термін дії якої спливає 31 грудня. "На конференції глав МВС (федерації та земель ФРН. - Ред.) я виступатиму за те, щоб надалі замість загальної заборони ми могли вивчати в кожному окремому випадку можливість вислання з Німеччини хоча б злочинців і осіб, що становлять загрозу для безпеки", - сказав він в інтерв'ю інформагентству dpa в п'ятницю, 27 листопада.

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Загальна заборона на вислання біженців назад до Сирії була вперше ухвалена в 2012 році і з тих пір її багато разів продовжували. Громадянська війна на більшій частині території Сирії вже закінчилася. Правозахисники, утім, підкреслюють, що в Сирії особам, яких підозрюють у негативному ставленні до сім'ї президента Башара Асада, як і раніше загрожують тортури і смерть. У той же час в декількох районах Сирії, які все ще перебувають під контролем ісламістів і повстанців, існують ризики для прихильників Асада, вказують вони.

Доповідь про ситуацію в Сирії

Важливим чинником, який впливає на рішення конференції глав МВС федерації і земель, де вирішується питання продовження терміну дії заборони на депортацію, є звіти міністерства закордонних справ про ситуацію у відповідній країні. За словами прессекретарки МЗС, востанне такий звіт про Сирію оновлювався ще у червні. Вона також повідомила, що у грудні МЗС надасть оновлений звіт щодо ситуації в країні. Втім, вона не назвала конкретної дати.

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Федеральна земля Саксонія нещодавно запропонувала міністерству внутрішніх справ ФРН підготувати до конференції глав МВС федерації і земель, запланованої на 9 грудня, власну доповідь про ситуацію в Сирії. Ця ініціатива, однак, є спірною, оскільки у МВС ФРН немає своїх джерел інформації про становище в Сирії і неясно, на яких даних така доповідь базуватиметься.

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Зеегофер поки не виявляв бажання віддати у своєму відомстві розпорядження про підготовку подібного документа. В інтерв'ю dpa він заявив, що "весь федеральний уряд повинен домагатися того, щоб злочинці і особи, що становлять загрозу для безпеки, покинули нашу країну".

Критика намірів Зеєгофера

З різкою критикою намірів глави МВС Німеччини виступила правозахисна організація Pro Asyl.

"Враховуючи тортури ув'язнених, свавільне переслідування і воєнні злочини проти цивільного населення, зрозуміло, що депортації є і залишаються такими, що суперечать міжнародному праву ", - заявив виконавчий директор Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt), цитує агентство новин AFP.

Критично до цієї ідеї поставився також і представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у Німеччині Франк Ремус (Frank Remus).

"Існують значні загрози безпеці для репатріантів у всіх частинах країни", - сказав він виданню Die Welt. За його словами, депортація осіб, "яким на батьківщині загрожують тортури і смерть", несумісна із вимогами щодо захисту прав людини.

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